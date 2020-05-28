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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Maske satışından gelen 250 bin Euro bağışlandı

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Maske satışından gelen 250 bin Euro bağışlandı
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Bundesliga ekibi Bayern Münih, koronavirüse karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.

BAVYERA ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 24 Nisan’da başlatılan koruyucu maske satışından 250 bin Euro gelir sağladığı belirtildi. Bu rakamın, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlere yardım eden kuruluşlara destek için başlattığı kampanyaya bağışlandığı kaydedildi. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduğunu belirterek iki futbolcuya teşekkür etti.

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