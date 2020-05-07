‘Maske istemiyorum’ talebine ret

ANCAK ‘Enfeksiyon Önleme Yönetmeliği’nin iptali için açılan dava, Bavyera İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Maske takmanın zorunluluğuna hükmeden mahkemenin kararında, “Maske takma yükümlülüğünün enfeksiyon sayısını azaltmak için uygun olduğu görüşündedir. Maske gereksinimi kaldırılırsa enfeksiyon sayısı artabilir” denildi. Mahkeme ayrıca, “Ağız koruyucu takma yükümlülüğü, hijyen kurallarını ve mesafe gereksinimlerini dikkate alarak kısıtlamaları ve yasakları gevşetmeye yardımcı olabilir” ifadelerine yer verdi.