Maske işine girdi

YAKIN arkadaşı olduğu belirtilen Alman Milli Takımı koruma ekibinden Björn Borgmann ile ortak bir şirket kuran 35 yaşındaki kalecinin, futbolu bıraktıktan sonraki hayatı için hazırlık yaptığı ifade edildi. Ortağıyla birlikte Polonya’da maske fabrikası kurdukları belirtilen Neuer’in ilk müşterileri arasında kendi takımı olduğu dile getirildi. Ünlü kaleci tarafından pazarlanan FFP2 maskelerinin piyasada bulunan muadillerinden daha ucuz olduğuna dikkat çekildi.