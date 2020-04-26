Maske bakımında 10 altın kural

HÜKÜMET yetkilileri, tüketicilere yönelik hazırlayıp yürürlüğe konulan yardım paketine ilişkin yaptıkları açıklamada, hiç kimsenin koronavirüs salgını nedeniyle uğradığı gelir kaybı nedeniyle elektrik, su, internet veya gaz gibi temel gereksinimlerden yoksun kalamayacağını bildirdiler.

HAZİRAN SONUNA ERTELENDİ

Alınan karar uyarınca, elektrik, gaz ve su faturalarının son ödeme tarihleri geçici olarak 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu kolaylık, 08.03.2020 tarihinden önce başlayan gaz, su, elektrik ve internet aboneliği için geçerli. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Tüketicileri Koruma Derneği yetkilileri ise, federal hükümetin uygulamaya koyduğu yardım paketi konusunda uyardılar. Dernek yetkilileri, son ödeme tarihi ertelenen faturaların ileriki aylarda birikme tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, haziran sonuna kadar birikecek üç aylık faturaların topluca ödenmesi halinde cepleri yakabileceği uyarısında bulundular. Gerektiğinde hizmet sunucularıyla, biriken faturaların takside bağlanması konusunda temasa geçilebileceği belirtildi.

ÖDEMELER NASIL ERTELENECEK?

Tüketicilerin, elektrik, su ve gaz aboneliğinden kaynaklanan borçlarını keyfi olarak erteleyemeyeceklerini belirten yetkililer, bunun için yazılı başvuruda bulunmak gerektiğini bildiriyorlar. Ödemeleri gerekçe göstermeden durdurmakla, ‘haklıyken haksız duruma düşme’ tehlikesini doğurur. Bu nedenle hizmet sunan kuruluşa, mutlak suretle koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi açıdan zor duruma düştüğünüzü, gelirinizle kira, gıda veya nafaka gibi zorunlu ödemelerinizi karşılamakta güçlük çektiğinizi, bu nedenle ek maddi yük anlamına gelecek olan faturalarınıza ilişkin ödemeleri erteleme hakkından (Almancası: Leistungsverweigerungsrecht) yararlanmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Arzu eden okurlarımız, alttaki linki tıklayarak, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Tüketicileri Koruma Derneği tarafından Almanca hazırlanan örnek dilekçeyi kullanabilirler. Örnek dilekçeye şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2020-04/Musterbrief_ Dauerschuldverhaeltnisse_Corona_1.pdf

KORUYUCU MASKELERİN BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Almanya’nın birçok eyaletinde koruyucu maske takma zorunluluğu, giderek yayılıyor. Ancak yoğun talep nedeniyle maskeler neredeyse karaborsaya düştü. Böyle bir ortamda altın değerde olan maskeler, koruma özelliğini ne kadar süreyle koruyor ve bakımı nasıl yapılması gerekiyor konularında uzmanların tavsiye ve uyarıları dikkate alınmalı. Öncelikle, koruyucu maske takmanın arkasında yatan mantığı anlamak gerekiyor. Koruyucu maskeler ilk etapta, maskeyi taşıyanı değil, karşısındaki insanları taşıyıcının kendi tükürük ve mukosa gibi sıvı salgılarından koruyor. Karşınızdaki de maske kullanıyorsa, o da sizi kendisinden koruyacaktır. Dolaysıyla, toplu taşıma aracı, alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda bir araya gelen herkes koruyucu maske taktığı zaman, insanlar arasında virüsün bulaşma tehlikesi en aza indirgenmiş olacak.

SAYGIDAN ÖTÜRÜ TAKILMALI

Şimdi gelelim koruyucu maskelere ilişkin kullanım kılavuzuna. Almanya’nın önde gelen bilim ve araştırma kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkan Yardımcısı Lars Schaade, maskelerin koruyucu özelliği tam devreye girmesi için doğru kullanılması ve bakımı da özenle yapılması gerektiğine işaret etti. RKI tarafından Almanya’da yaşayanlara takılması önerilen koruyucu maskelerin kullanılmasıyla koronavirüsün insandan insana bulaşmasının önlenebileceğini kaydeden Schaade, düzenlediği basın toplantısında, “Sağlık personeli, riskli hasta grubuna mensup insanlar ve genel olarak içinde yaşadığımız toplumla dayanışma gereği koruyucu maskeler herkes tarafından takılmalıdır” diye tavsiyede bulunuyor.

MASKE BAKIMINDA 10 ALTIN KURAL

Koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesine kadar koruyucu maske takmanın çok önemli olduğunu anlatan Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Schaade, koruyucu maskelere ilişkin kullanım ve bakımı konusunda 10 altın kuralı şöyle açıkladı:

1- Koruyucu maskeler sadece özel amaçlı kullanılmalıdır.

2- Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiyeleri uyarınca, maske takılsa bile insanlar arasında en az 1.5 metre sosyal mesafe bırakılmalıdır.

3- Koruyucu maske takarken, iç kısmı, yani ağız, burun ve yüzle temas eden tarafı, herhangi bir şekilde elle temas etmemeli. Eller, maske takılmadan önce sabun ve bol suyla yıkanmalıdır.

4- Maske, ağız, burun ve yanakları kaplayacak şekilde takılmalı. Maskenin kenarları da yanaklara bitişik olmalı ki, yanlardan hava almasın.

5- Maske, ilk kullanımdan sonra, bez kısmının hava geçirgenliği test edilmelidir. Hava geçirmeyen maske veya bez kullanılmamalıdır.

6- Nefes alıp vermeden dolayı aşırı derecede nemlenen koruyucu maskeler, kullanılmamalı veya yenisiyle değiştirilmelidir.

7- Maskenin dış yüzeyine kullanımdan sonra virüs bulaşmış olabilir. Buraya yapışan virüslerin yayılmasının önlenmesi için maskenin dış cepheri elle dokunulmamalıdır.

8- Maske çıkarıldıktan sonra eller hijyen kuralları çerçevesinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

9- Maskeler kullanıldıktan sonra ya hemen yıkanmalı (yıkanabilir özelliğe sahip olanlar) ya da hava almayan bir kapta muhafaza edilmelidir. Küf oluşmaması için maskeler kapalı kapta uzun süreli muhafaza edilmemelidir.

10- Maskeler her kullanımdan sonra normal şartlar altında 95 derecede, en az 60 deredece yıkanmalı ve kurutulduktan sonra tekrar kullanılmalıdır.