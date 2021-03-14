Masal için zaman daralıyor

MASAL, Dortmund’da yaşayan Akçay ailesinin en küçük çocuğu. 2019’un ekim ayında dünyaya geldi. Ailesinin en büyük mutluluğu haline gelen Masal, geçen yıl hastalandı. Çocuk doktoru ilk olarak orta kulak iltihabı teşhisi koydu. Ancak aldığı antibiyotiklere rağmen iyileşmedi. Ağrıları geçmeyen ve günden güne halsizleşen Masal’ın sürekli ateşi yükselmeye başladı. Bunun üzerine doktoru kan testi yaptı. Ocak ayında tüm aileyi şoka sokan o üzücü haber geldi. Agresif kan kanserine yakalandığı ortaya çıkan Masal’a acilen kemoterapi uygulanmaya başlandı. Bu süre içinde Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) derneği devreye girdi ve Masal’a uygun kök hücre bulunması için kampanya başlattı.

Anne Zilfi Akçay, Masal ve babası Mustafa Akçay.

‘BİR GÜLÜCÜĞÜ BİZE UMUT VERİYOR’

Kızının hastalığını öğrendiğinde şoka girdiğini belirten Zilfi Akçay, şunları söyledi: “Kızımın hastalığını öğrendiğimizde eşimle gözyaşımızı tutamadık. Ben baygınlık geçirdim. Çocuğunun ölümünü düşünen hiç kimse yaşamın bir saniye içinde nasıl değişeceğini tahmin bile edemez. Hayattaki en önemli şey sağlık. Bu süreçte en zoru, uygun kök hücre beklemek. Bazı günler çaresiz olduğumuzu hissediyoruz. O sırada Masal’ın bir gülücüğü bize yeniden umut veriyor. Bu zor günlerde bize güç veren onun gülücükleri oluyor.” Masal ve 15 yaşındaki ağabeyi Nihat.

İNTERNET SAYFASINDAN KAYIT YAPILIYOR

Zilfi Akçay, kemoterapi sürecinde gece gündüz hastanede kızının yanında kalırken, baba Mustafa Akçay ile Masal’ın 15 yaşındaki ağabeyi Nihat ve 10 yaşındaki ablası Nisa, salgın nedeniyle kardeşlerini ziyaret edemiyor. Ancak her ikisi de babalarıyla birlikte balkona çıkan kardeşlerine el sallıyor. Korona salgını nedeniyle uygun doku bulmak için büyük kampanyalar yapılamıyor. Ancak DKMS’nin www.dkms.de/masal internet sayfasına girerek 17-55 yaş arası doku örneği testi için kayıt yaptırabiliyor.

Masal ve 10 yaşındaki ablası Nisa.



Masal, babası Mustafa Akçay ve ablası Nisa.