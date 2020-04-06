Masa, koltuk sıkıntı değil, stres ve endişe...

EVDEN çalışanlar her zaman ideal bir çalışma masası veya ortopedik bir koltuk bulamayabiliyor. Kimileri mutfakta yemek masasını kullanırken, ütü masası üzerinde çalışanlar bile var. Birçok çalışan bu koşulların özellikle gözlerinin bozulmasından ve omurgasının şekil değiştirip kalıcı kamburluğa yol açmasından korkuyor. Uzmanlar ise ortaya çıkan endişelerin gereksiz olduğunu savunuyor. Alman Ortopedi ve Kaza Cerrahi Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Bernd Kladny, “Evden çalışmanın kalıcı sakatlıklar veya kalıcı sağlık sorunu bırakacağı konusunda kimsenin korkmasına gerek yok. Evde çalışma durumu geçici. Bu durum insan sağlığını bozmaz” dedi.

Alman Oftalmoloji Derneği uzmanı Horst Helbig ise evde çalışmanın gözlere bir rahatsızlık vermeyeceğini söyledi. Kladny, masa ve koltuk gibi çalışma faktörleri yerine stres, belirsizlikler, gerginlik ve endişenin insan sağlığı üzerinde daha çok olumsuz etki yaptığına işaret etti. Klandy, endişe ve gerginliğin insanda ağrılara yol açabileceği uyarısında bulundu.