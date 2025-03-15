Mart ayÄ±nda neler deÄŸiÅŸiyor! DB, emeklilik, yaz saati uygulamasÄ±

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EMEKLÄ°LERE SÄ°GORTA PRÄ°M ARTIÅžI

BilindiÄŸi gibi birÃ§ok sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in ek saÄŸlÄ±k sigortasÄ± primleri yÄ±lbaÅŸÄ±nda artmÄ±ÅŸ, geÃ§en aylarda HÃ¼rdanÄ±ÅŸ KÃ¶ÅŸesiâ€™nde yaptÄ±ÄŸÄ±m duyuruda, ek sigorta primlerindeki bu artÄ±ÅŸÄ±n iki ay sonra emekliler iÃ§in de geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± haber vermiÅŸ, sigorta ÅŸirketlerine baÄŸlÄ± olarak ek prim oranlarÄ±nÄ±n da farklÄ±lÄ±k gÃ¶stereceÄŸini belirtmiÅŸtim. Bunun sonucu olarak, ek prim artÄ±ÅŸÄ±ndan etkilenen emeklilerin, ellerine geÃ§ecek aylÄ±k miktarÄ±nda da kÄ±smi dÃ¼ÅŸÃ¼k olacak diye uyarmÄ±ÅŸtÄ±m.

YENÄ° FEDERAL MECLÄ°S TOPLANIYOR

Almanyaâ€™da geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda yapÄ±lan genel seÃ§imlerden sonra siyasi partiler arasÄ±ndaki dengelerin ve koltuk sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi Federal Meclis, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 25 Martâ€™ta yapacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 23 Åžubatâ€™taki seÃ§imden sonra, Federal Alman AnayasasÄ±â€™nÄ±n 39. maddesine gÃ¶re yeni Federal Meclisâ€™in en geÃ§ 30 gÃ¼n iÃ§inde toplanmasÄ± zorunlu. Meclisin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumuyla yeni yasama dÃ¶nemi baÅŸlayacak. KuruluÅŸ oturumunda federal milletvekilleri bir meclis baÅŸkanÄ± ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± seÃ§ecek.

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YAZ SAATÄ° UYGULAMASI BAÅžLIYOR

Almanyaâ€™da saatler yeniden ileri alÄ±nacak. Mart ayÄ±nÄ±n son pazar gÃ¼nÃ¼, yani 30 Mart gecesi saatler saat 02.00â€™den 03.00â€™e alÄ±narak yaz saati uygulamasÄ±na geÃ§ilecek.

DBâ€™DEN YENÄ° KUZEY-GÃœNEY HATTI

Alman demiryollarÄ± iÅŸletmesi Deutsche Bahn (DB), mart ayÄ±nda Rostockâ€™tan Berlin, Leipzig ve Frankfurt Ã¼zerinden Stuttgart ve MÃ¼nihâ€™e giden yeni bir direkt tren hattÄ±nÄ± hizmete aÃ§acak. Verilen bilgiye gÃ¶re, MÃ¼nihâ€™ten hareket edecek olan ICE adlÄ± hÄ±zlÄ± tren yaklaÅŸÄ±k 10 saat sonra Ã¼lkenin en kuzeyindeki Rostock kentine varacak. Ã–te yandan mart ayÄ±nda Berlinâ€™in yer altÄ± tren istasyonu (Tiefbahnhof) bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle kÄ±smen kapalÄ± olacak. 21-24 Mart tarihleri arasÄ±ndaki uzun hafta sonunda ise istasyondaki tÃ¼m sekiz hat kullanÄ±ma kapatÄ±lacak.

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EASYJET ALMANYA-Ä°TALYA SEFERLERÄ°NÄ° ARTIRIYOR

DÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli havayolu EasyJet, bu aydan itibaren Almanya ile Ä°talya arasÄ±ndaki sefer sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Havayolu ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Almanya-Ä°talya hattÄ±nda altÄ± yeni rota hizmete girecek. 30 Mart tarihi itibarÄ±yla Hamburg ve Frankfurtâ€™tan Milano ve Romaâ€™ya direkt uÃ§uÅŸlar da baÅŸlayacak. AyrÄ±ca DÃ¼sseldorf-Milano ve MÃ¼nih-Roma hatlarÄ± da hizmete girecek.

AÄžAÃ‡ KESME VE BUDAMA YASAÄžI

Almanyaâ€™da mart ayÄ±yla birlikte bahÃ§ecilik sezonu aÃ§Ä±lÄ±yor. Ancak bahÃ§ecilik sezonuyla ilgili dikkat etmeniz gereken bazÄ± unsurlar var. Federal DoÄŸa Koruma YasasÄ±â€™na gÃ¶re, 1 Martâ€™tan itibaren aÄŸaÃ§ kesme ve budama yasaÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giriyor. Buna gÃ¶re Ã§alÄ±lar, Ã§itler ve Ã§alÄ±lÄ±k alanlar 30 EylÃ¼lâ€™e kadar kesileyecek veya budanamayacak. Bu yasaÄŸÄ±n amacÄ±, aÄŸaÃ§ ve Ã§alÄ±larda yaÅŸayan yabani hayvanlarÄ± korumak olduÄŸu unutulmamalÄ±.

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MOTOSÄ°KLET VE E-SCOOTER Ä°Ã‡Ä°N YENÄ°LÄ°K

Mart ayÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek diÄŸer yenilik ise, moped, motosiklet ve e-scooter sahiplerini yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Bu aydan itibaren sÃ¶z konusu motosikletli araÃ§lar iÃ§in yeni sigorta plakalarÄ± geÃ§erli olacak. Alman Otomobil KulÃ¼bÃ¼ ADACâ€™a gÃ¶re, 1 Martâ€™tan itibaren bu araÃ§lardaki mavi plakalar artÄ±k geÃ§ersiz olacak ve yerine yeÅŸil plakalar kullanÄ±lacak. BilindiÄŸi gibi moped, motosiklet ve e-scooterâ€™a takÄ±lan sigorta plakalarÄ±nÄ±n rengi her yÄ±l deÄŸiÅŸtiriliyor. YanlÄ±ÅŸ plaka kullanÄ±mÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iÃ§in ciddi sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸini buradan duyurmuÅŸ olalÄ±m. EÄŸer bir kaza olursa, tÃ¼m zarar sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n sorumluluÄŸunda olacak ve ayrÄ±ca hukuki olarak suÃ§ iÅŸlemiÅŸ sayÄ±lacaktÄ±r. ADACâ€™a gÃ¶re, yeni plakalar sigorta ÅŸirketlerinden yaklaÅŸÄ±k 45 Euroâ€™ya temin edilebiliyor.

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BUNU BÄ°LÄ°YOR MUSUNUZ?

FATURALAR, HESAP EKSTRELERÄ° & DÄ°ÄžER BELGELER:

HANGÄ° EVRAKLARI Ã‡Ã–PE ATABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z?

ALMANYAâ€™da evde tamirat veya ev hizmetleri iÃ§in usta tutanlarÄ±n, yÃ¼ksek para cezalarÄ±ndan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in faturalarÄ± iki yÄ±l saklama zorunluluklarÄ± var. Ancak diÄŸer belgeleri de Ã§ok erken Ã§Ã¶pe atmak doÄŸru olmaz. Siz deÄŸerli okurlarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã¶nemli evraklarÄ± saklamaya yÃ¶nelik bazÄ± ipuÃ§larÄ± topladÄ±m:

Belgeleri hemen atmak doÄŸru mu?

Ã–zel kiÅŸiler iÃ§in yalnÄ±zca iki yasal zorunluluk vardÄ±r:

1- Evde veya dairede yapÄ±lan tamirat ve modernizasyon iÅŸleri iÃ§in bir usta veya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±yla anlaÅŸanlar, faturalarÄ±nÄ± iki yÄ±l saklamak zorundadÄ±r. Bu durum, ev temizliÄŸi veya bahÃ§e bakÄ±mÄ± gibi hizmetler iÃ§in de geÃ§erlidir.

2- YÄ±llÄ±k geliri 500 bin Euro veya daha fazla olan kiÅŸiler, vergiyle ilgili tÃ¼m belgelerini altÄ± yÄ±l boyunca saklamak zorundadÄ±r.

R+V adlÄ± Ã¶zel sigorta ÅŸirketinde hukuk danÄ±ÅŸmanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Sascha NuÃŸ, bu yasanÄ±n kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶nlemeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Saklama sÃ¼resi, faturanÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi yÄ±lÄ±n sonunda baÅŸlar. EÄŸer fatura ibraz edilmezse 1000 Euroâ€™ya kadar para cezasÄ± riski doÄŸabilir. Yasal olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã¶nemli evrak ve belgeleri saklama sÃ¼resi, belgelerin dijital veya kaÄŸÄ±t formatÄ±nda olmasÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n geÃ§erli olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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HESAP EKSTRELERÄ°NÄ° ÃœÃ‡ YIL SAKLAYINIZ

Ã–zel kiÅŸiler iÃ§in ek bir yasal saklama zorunluluÄŸu bulunmamakla birlikte, hesap ekstreleri, alÄ±ÅŸveriÅŸ fiÅŸleri ve sigorta belgelerini saklamak iÃ§in baÅŸka nedenler de var.

- AlÄ±ÅŸveriÅŸ fiÅŸleri: En az iki yÄ±l saklanmalÄ±dÄ±r. EÄŸer Ã¼retici garantisi daha uzun sÃ¼reliyse, sÃ¶z konusu alÄ±ÅŸ veriÅŸ fiÅŸi garanti sÃ¼resi boyunca muhafaza edilmelidir. Bu sayede, iki yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde arÄ±zalÄ± bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ iade etmek veya deÄŸiÅŸtirmek Ã§ok daha kolay olacaktÄ±r.

- Hesap ekstreleri: R+V sigota uzmanÄ± NuÃŸâ€™a gÃ¶re, bankanÄ±zdan Ã§ekeceÄŸiniz hesap ekstreleri en az Ã¼Ã§ yÄ±l saklanmalÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§oÄŸu gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlem iÃ§in zamanaÅŸÄ±mÄ± sÃ¼resi Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r. Ã–rneÄŸin, haksÄ±z bir Ã¶deme talebi geldiÄŸinde, hesap ekstresiyle Ã¶demenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanabilir.

- Sigorta poliÃ§eleri: Bunlar poliÃ§e sÃ¼resi boyunca saklanmalÄ±, hatta sigorta iptal edildikten sonra bile en az Ã¼Ã§ yÄ±l daha muhafaza edilmelidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sigorta talepleri ve anlaÅŸmazlÄ±klar iÃ§in bu belgeler gerekebilir.

- Vergi belgeleri: OlasÄ± incelemeler ve sorular iÃ§in en az dÃ¶rt yÄ±l saklanmalÄ±dÄ±r.

R+V Bilgi Merkeziâ€™nden gelen diÄŸer Ã¶neriler ÅŸunlar:

- Asla atÄ±lmamasÄ± gereken belgeler: Aile cÃ¼zdanÄ±, doÄŸum veya evlilik belgeleri, mezuniyet diplomalarÄ±, emeklilik hesaplamalarÄ± ve sosyal gÃ¼venlik belgeleri gibi resmi evraklar. Ã–zellikle eÄŸitim ve mesleki geÃ§miÅŸinizin eksiksiz belgelenmesi, emeklilik iÅŸlemlerinde bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±r.

- Ã–zel belgeleri atarken gÃ¼venliÄŸi unutmayÄ±n: Belgelerinizi doÄŸrudan Ã§Ã¶pe atmak yerine, parÃ§alayÄ±cÄ± (shredder) ile imha etmek en gÃ¼venli yÃ¶ntemdir. BÃ¶ylece kiÅŸisel bilgilerinizin Ã§alÄ±nma riski azalÄ±r.

- Eski banka hesap ekstrelerini kaybederseniz: Ã‡oÄŸu Alman bankasÄ±, geÃ§miÅŸ hesap ekstrelerini Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda tekrar saÄŸlayabilir.

- PahalÄ± mÃ¼cevherler ve elektronik cihazlarÄ±n faturalarÄ±nÄ± saklayÄ±n: DeÄŸerli eÅŸyalar (Ã¶rneÄŸin pahalÄ± bir mÃ¼cevher veya lÃ¼ks bir akÄ±llÄ± telefon) iÃ§in alÄ±nan faturalar kayÄ±p, hasar veya hÄ±rsÄ±zlÄ±k durumunda oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Ã–zellikle ev sigortasÄ± iÃ§in bu belgeler kanÄ±t olarak gerekebilir.