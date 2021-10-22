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HABERLERAvrupa Haberleri

Mars, ANUGA 2021’e Türkiye’den 203 firmayı taşıdı

#Almanya#ANUGA#Avrupadan Haberler
Mars, ANUGA 2021’e Türkiye’den 203 firmayı taşıdı

Mars Logistics, 9-13 Ekim tarihleri arasında Köln’de gerçekleşen ANUGA Gıda Fuarı’na Türkiye’den 203 firmayı taşıyarak Türk lezzetlerinin uluslararası tanıtımına destek oldu. 

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HER iki yılda bir düzenlenen, İstanbul Ticaret Odası tarafından milli iştirak gerçekleştirilen fuara, Türkiye’den toplamda 300 firma katıldı. 201 ülkeden 170 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda 5 bine yakın firma vardı. Fuar için gıda, şarküteri yiyecekleri, içecek, balık, derin dondurulmuş gıda ürünleri, hububat, fırın ürünleri, hamur işleri, şekerleme, çikolata, su, meyve, sebze, hazır paketlenmiş yemek çeşitleri taşımasını yapan Mars, Türkiye Almanya karayolu ve havayolu taşıma, depolama, elleçleme, evrak hazırlıkları ve kontrolleri, yurt dışı gümrük, stant teslimatı, geçici ithalat kapsamında gönderilen malzemeler için stanttan teslim alma, çıkış gümrük işlemleri ve malzemelerin sevkiyatları hizmetlerini verdi.

Mars, ANUGA 2021’e Türkiye’den 203 firmayı taşıdı

EN ÖNEMLİ NOKTA YÜKLERİ ZAMANINDA VE HASARSIZ ULAŞTIRMAK
Mars Fuar ve Etkinlik Lojistiği Müdürü Namık Keleş, fuar lojistiğinde en önemli noktanın yükleri zamanında ve hasarsız ulaştırmak olduğunu belirterek, “Bütün yüklemeler önemli fakat fuar yüklemelerinde ürünlerin ulaşacağı zaman kritik nokta olduğu için ürünlerin zamanında ve hasarsız olarak gitmesi çok daha önemli. Aynı zamanda gümrük süreçlerinde uygulanan yeni mevzuatlara hakim olmak da müşterilerimizi doğru yönlendirmemiz ve hızlı teslimat gerçekleştirebilmemiz için önem taşıyor” dedi. 

‘ISI YALITIMLI KONTEYNER KULLANDIK’
Mars Logistics’in 32 yıllık tecrübesinin fuar taşımacılığında da öne çıktığını belirten Keleş, “32 yılın getirdiği tecrübe ve güven ile, lojistiğe dair tüm hizmetleri bütün taşıma metotlarını kullanarak müşterilerimize sunuyor, kusursuz hizmet anlayışımızla birçok markayı dünyanın en iyi fuarlarına taşıyoruz. ANUGA Fuarı’nda karayolu ve havayolu taşıması kullandık. Bozulabilir gıda ürünleri de taşıdığımız için ısı yalıtımlı konteynerler kullandık ve ürünlerin ısı seviyesini koruyarak, hasarsız bir şekilde Köln’e, ANUGA 2021 Fuarı’na ulaştırdık” diye konuştu. Mars, güçlü alt yapısı, entegre çözümleri ve uzman kadrosu ile fuar ve etkinlik lojistiği alanında dünya standartlarında hizmet vererek markaları SIAL Paris, SIAL China, SIAL Canada, Anuga Köln, Automechanika Dubai, The Hotel Show Dubai, Canton gibi birçok fuara taşıyor.

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#Almanya#ANUGA#Avrupadan Haberler

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