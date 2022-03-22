Markus Söder: ‘Kendimi döner hayranı olarak görüyorum’

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SOSYAL medyada hemen hemen her platformda özel hayatıyla ilgili bilgiler paylaşan Söder, Tik Tok hesabından yaptığı paylaşımda, döneri çok sevdiğini ve dönere dayanamadığını söyledi. Söder yayınladığı videoda, “Ben döneri çok seviyorum. Nürnberg’de çok sevdiğim özel bir Türk lokantası var, oranın çok lezzetli döner etleri var ve muhteşem tabak içinde sunuyorlar. Ve evet, kendimi döner hayranı olarak görüyorum” dedi.

GÜZEL DÖNERE ‘HAYIR’ DİYEMEM

Markus Söder, Katolik dünyasında Paskalya öncesinde başlayan ve 14 Nisan’a kadar sürecek oruç dönemine atıfta bulunurken, “Biliyorum şu anda oruç zamanı ve daha az et tüketilmesi lazım. Bunu da biliyorum. Ama güzel dönere ‘hayır’ demem” dedi. Markus Söder’in paylaşımı kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni aldı.