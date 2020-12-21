Markus Söder de karantinada

Aynı zamanda hükümetin küçük ortağı olan CSU’nun lideri Söder, müsteşarı Florian Herrmann’ın pozitif testi üzerine birinci temas kişisi olarak kendini karantinaya aldı. Söder, hükümet işlerini dijital olarak yürüteceğini açıkladı. Bavyera Eyalet Başbakanlık Müsteşarı Herrmann, sosyal medya hesabından “Bugün yaptırdığım korona testim pozitif çıktı. Hemen kendimi karantinaya aldım ve bir numara sosyal temasım başta olmak üzere tüm sosyal temaslarım bilgilendirildi” mesajını paylaştı.