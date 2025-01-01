Marketten çaldığı bıçakla saldırdı

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ALMANYA’nin başkenti Berlin’in Charlottenburg semtindeki bir süpermarkette yılın son günü öğleden sonra yaşanan bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, saldırgan gözaltına alındı. Suriyeli mülteci olduğu belirtilen şüphelinin psikolojik sorunları bulunduğu tahmin ediliyor. Polis, şüphelinin saldırıda kullandığı bıçağı da olay yerindeki süpermarketten çaldığını açıkladı. İlk saldırının içeride gerçekleştiği, ikinci saldırının ise marketin dışında meydana geldiği belirtildi. Yaralılardan biri ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edilirken, diğerinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, şüphelinin psikolojik rahatsızlık belirtileri gösterdiğini ve olayın bu nedenle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirdi. Saldırıya ilişkin ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturmayı bir cinayet ekibi devraldı.

Bu olaydan sonra yılbaşı kutlamaya hazırlanan Berlinliler akşam saatlerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Berlin’de geniş bir bölgede su kesintisi yaşandı. Kesintinin nedeni, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Wedding semtindeki büyük caddelerden birinde meydana gelen ana boru hattındaki arıza olarak açıklandı. Berlin Su İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, sorunun aşamalı olarak çözüldüğü ve gece yarısına kadar tüm bölgelerde suyun yeniden verildiği belirtildi. Su kesintisi nedeniyle itfaiyenin de su tedarikinde sıkıntılar yaşandı. İtfaiye sözcüsü, kırılan borunun büyük çaplı merkezi bir su hattına ait olduğunu ve vanaların kapatılarak sorunun kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Kesintiden Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg, Wedding, Wilmersdorf, Prenzlauer Berg, Frohnau, Mitte ve Moabit semtleri etkilendi. Bu bölgelerdeki bazı binaların bodrum katlarını su bastığı, Seestrasse’nin ise trafiğe kapatıldığı bildirildi.