‘Markette, kuaförde değil, eğlencede, düğünde bulaşıyor’

ALMANYA Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, ülkede son günlerde artan koronavirüs vakaları üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Enfeksiyon sayılarının endişe verici olduğunu belirten Spahn, şunları söyledi: “Ölenlerin sayısının düşük olması, virüsün daha çok gençler arasında yayılmasından kaynaklanıyor. Ancak hiç kimsenin bu virüse karşı dokunulmazlığı yok. Gençler, ‘Bize bir şey olmaz’ demesin. Herkesin mücadeleye katılması durumunda virüs olasılığı önemli ölçüde düşer. Korona çok ciddi bir hastalık olarak duruyor. Bu sınavı başarmamız lazım. Bu da birlikte kurallara uyarsak mümkün. Süpermarkette, kuaförde, alışverişte veya metroda virüs vakaları yaşanmıyor. En çok özel eğlencelerde, düğünlerde ve dini ayinlerde bulaşıyor. Böyle bir salgın ortamında 300, 200 ya da 100 kişiyle düğün yapmak ne kadar doğru? Bu soruyu düğün sahibi de, salon kiralayan da sormalı. Bu sorun dini ayinler için de geçerli.” ‘BÖYLE DEVAM EDERSE...’

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler ise vaka sayılarının bu şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda ağır vakaların ve ölü sayılarının da artacağı uyarısında bulundu. Almanya’nın şimdilik iyi durumda olduğunu belirten Prof. Wieler, “Çünkü kurallara uyuyoruz. Ama güncel durum beni endişelendiriyor. Günde 10 bin hasta ve virüsün kontrolden çıkarak yayılması mümkün” dedi. Koronanın sadece yaşlı ve bünyesi zayıf insanların hastalığı olmadığını Giessen Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıklar Bölümü Başkanı Prof. Susanne Herold ise “Spor yapan sağlıklı insanlarda bile hastalığın ağır geçtiğine tanık oluyoruz” dedi.

Virüse karşı düzenli havalandırmanın önemini vurgulayan enerji sistemleri uzmanı Prof. Martin Kriegel de havalandırılmayan yerlerde virüs bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti. Alman Tabipler Birliği Başkanı Dr. Andreas Gassen ise yoğun bakımda 8 bin 500 yatağın boş olduğunu açıkladı.

‘TRUMP’UN İLACI DENEYSEL AŞAMADA’

Enfeksiyon uzmanı Prof. Susanne Herold, “Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’a uygulanan tedavinin Almanya’da hastalara uygulanması mümkün mü?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Trump’ın aldığı iki ilaç bizde de korona hastalarını tedavide kullanılıyor. Kortizon preparatı ve Remdesivir. Ama Trump’a başka bir preparat daha verildi. Bu, henüz deneysel araştırma aşamasında olan REGN adlı antikor kokteyli. REGN antikor kokteyli virüsün hücrelere girmesini engelliyor. Ama bu ilaca henüz ruhsat verilmedi. Deneysel aşamada. Deneysel araştırma için Almanya da büyük çaba harcıyor.”