PASKALYA Bayramı nedeniyle cuma, pazar ve pazartesi olmak üzere üç gün boyunca marketler kapalı olacak. Tatil günlerini hatırlatan Bakan Klöckner “Alışverişi tek güne sığdırmayın, farklı günlere yayın, marketlere hücum etmeyin. Kendinizi, market çalışanlarını ve diğer müşterileri koruma yükümlülüğünüz var” uyarısı yaptı. Bakan alışverişe ailece çıkılmaması çağrısı da yaparken “Mümkünse tek kişi alışverişe çıksın. Sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmeyin” dedi.