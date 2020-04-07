‘Marketlere hücum etmeyin’
Paskalya Bayramı öncesi uyarılarda bulunan Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, bayram öncesi alışveriş için marketlere hücum edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.
PASKALYA Bayramı nedeniyle cuma, pazar ve pazartesi olmak üzere üç gün boyunca marketler kapalı olacak. Tatil günlerini hatırlatan Bakan Klöckner “Alışverişi tek güne sığdırmayın, farklı günlere yayın, marketlere hücum etmeyin. Kendinizi, market çalışanlarını ve diğer müşterileri koruma yükümlülüğünüz var” uyarısı yaptı. Bakan alışverişe ailece çıkılmaması çağrısı da yaparken “Mümkünse tek kişi alışverişe çıksın. Sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmeyin” dedi.
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