Marketlere hücum edecek bir durum yok!

ALMANYA’da koronavirüs vakaları hızla atarak 250’yi aştı. Sayının daha da artması beklenirken Saksonya Anhalt hariç tüm eyaletlerde virüse rastlandı. Berlin’de de ortaya çıkan koronavirüsle mücadeleyi Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı yürütüyor. Sağlık Bakanı Kalaycı Berlin’deki durumu ve yapılması gerekenleri Hürriyet’e anlattı. Kalaycı “Berlin’de bir doktor, bir öğretmen ve bir de kadının aralarında bulunduğu beş kişide (Bugün altıya çıktı) yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Vakalar hastanede tedavi altına alındı. Hastalar birbirinden bağımsız başka yerlerden virüsü kapmış. Yani hastaların birbirine bulaştırması söz konusu değil. Hastaların yakın temasta olduğu 200 kişi de virüs şüphesiyle gözetim altında. Testler yapılıyor. Vaka sayısı artabilir ve aratacaktır da ancak ne kadar artar bilemeyiz. Kısa bir süre sonra bitecek demek kolay değil. Zamana ihtiyaç var” dedi.

KORONAVİRÜS TATİLİ OLMAZ!

Koronavirüsten korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya Sağlık Bakanı, “Gripten dolayı tatil yapılamaz. Her yıl binlerce kişi gripten ölüyor. Koronavirüs tatili neden olsun. Hükümetin gündeminde böyle bir karar yok. Berlin’de hastalığa yakalanan öğretmenin görev yaptığı okul ve aynı kampüste bulunan ilkokul önlem amacıyla tatil edildi. Bir özel okulun yönetimi de kendi başına önlem amacıyla derslere ara verme kararı aldı. Başka da derslere ara verilen okul yok” dedi.

FUTBOL MAÇLARI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Futbol, basketbol ve diğer benzeri etkinliklerle fuarların iptalinin söz konusu olup olmadığıyla ilgili ise Bakan Kalaycı “Futbol ve basketbol maçlarının oynanmaması veya seyircisiz oynaması yönünde bir kararımız yok. Biz turizm fuarını iptal ettik. Orada farklı bir durum söz konusu. ITB’ye bir kere virüsün yoğun olarak görüldüğü dünyanın başka bölgelerinden insanlar gelecekti. Ayrıca fuar alanının kapalı ve dar olması insanların hastalanma riskini çok artırıyordu. Fuar alanının havalandırması iyi değil. Olimpiyat Stadı veya diğer statlarda bu durum söz konusu değil. Bakan olarak ben etkinliklerin yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Bu kararı etkinliği düzenleyenlerin vermesi gerekir. Onlara yardımcı olmak için 12 ilçe belediyesinde görevli doktorlarımız var. Doktorlardan konuyla ilgili bilgi alıp kararlarını verebilirler” dedi.

ELLLERİ SABUNLA YIKAMAK, HAVALANDIRMA ÖNEMLİ!

Hastalıktan korunmada insanların neler yapabileceğine ilişkin soruya ise Bakan Kalaycı “İnsanlar arasında şimdilik panik yok. Panik yapmayı gerektirecek bir durum da yok. Ancak endişe, tereddüt ve kuşkunun olduğunu ben de gözlemliyorum. İnsanların reaksiyonlarını anlıyorum. Yeni bir virüs. Tam olarak ne yapılması gerektiği şimdilik bilinmiyor. Bazı önlemlerin alınması önemli ve doğru. İnsanların kendi başına alacağı önlemler var. Hasta olanların evde kalmasında yarar görüyorum. İnsanlara hastalığınızı bulaştırmayın. Hasta olunmasına rağmen dışarı çıkılıyor. Yaşlılara yaklaşılıyor. Virüs en çok yaşlı insanları etkiliyor. Özellikle yaşlılara yönelik önlemler almak gerekir. Aşı iyi bir çözüm. Bazı hastalıklardan korur. Sadece koronavirüsten değil taşıdığımız başka virüslerden de çevremizdekileri korumamız lazım. Sık sık ellerimizi yıkamalıyız. Laf olsun diye el yıkanmamalı. Sabunla uzun uzun yıkanmalı. Özellikle kalabalık içinde hapşırınca dirseğinizin içini ağzımızın önünde tutmalı ve çıkacak virüsle mikropların çevreye yayılmasını önlemeliyiz. İnsanların yüzüne doğru hapşırmamak lazım. Virüslere karşı en etkili yollardan biri de bulunulan ortama temiz hava girişini sağlamak” dedi. Koronavirüs nedeniyle marketlere hücum edilmesi ve ağırlıklı olarak da un, makarna, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünlerin bulunduğu rafların boşalmasına yönelik soruya da “Dediğim gibi koronavirüs vakaları taşıyan hastaların sayısı artabilir. Ancak insanların marketlere hücum ederek yiyecek depolamalarını gerektirecek bir durum yok. Berlin’den dışarı çıkmama durumuna gelmesi için hastalığın çok ama çok fazla ilerlemesi gerekir. Öyle bir durumda görünmüyor” cevabını verdi.