Marketlerde raflar boşalınca halk birbirine girdi

ALMANYA’da hayat durma noktasına gelmek üzere. Alınan önlemler ve yasak kararları yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Neredeyse tüm eyaletlerde okullar ve yuvalar kapanacak. Müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar ve barlar da açılmayacak. Alınan önlemler arasında bakım evleri ve yurtlara ziyaretçi kabul edilmemesi de var. Kamuda insanların buluşmasını en aza indirip virüsün yayılmasını en az seviyeye çekmek hedefleniyor. Fransa’yla da sınır da kontroller artırarak Fransa’dan Almanya’ya otomobille giriş yapanlar polis ekiplerince denetleniyor. ‘PANİĞE GEREK YOK’

Alınan tüm bu önlemler halk arasında paniğe yol açtı. Halk marketlere hücum ederek başta tuvalet kağıdı, makarna, un, şeker, tuz ve baklagiller olmak üzere neredeyse tüm rafları boşalttı. Zaman zaman ürün kapmak için marketlerde müşteriler arasında tartışmalar da çıktı. Bazı market zincirleri çok sayıda tuvalet kağıdı alan müşterilere müdahale etti. Kısa sürede raflar boşalırken, personel sayısını artıran market zincirleri gün içinde birkaç kez depolardan mal taşıyıp raflara dizmek zorunda kaldı. İnsanların marketlere hücum emesi üzerine Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, “Panik yaratacak ve korkuyla alışveriş yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir” dedi. Bakan Scheuer “Gıda toptancılarıyla yaptığımız görüşmede depolarda yeteri kadar ürün olduğunu tespit ettik. Kimsenin korkmasına gerek yok. Eğer nakliyede sorun yaşarsak ordu devreye girer” dedi. BERLİN’DE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Berlin eyalet hükümeti daha önce aldığı, bin kişiden fazla etkinliklerin yasak kararını şimdi 50 kişiye düşürdü. Eyalet hükümeti 50 kişiden fazla katılımın gerçekleştiği tüm organizasyonlara ve etkinliklere yasak getirdi. Cumartesi akşamı kentteki açık bar ve eğlence yerlerini kontrol eden polis ekipleri, kalabalık barlar ve nargile içilen mekanlardaki müşterileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polisin uyarılarını ciddiye alan Berlinliler, erken saatlerde evlerine gittiler. 4 BİNDEN FAZLA HASTA VE 9 ÖLÜ

Diğer yandan, Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı. Hasta sayısı her geçen gün katlanarak artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da dokuza yükseldi. Şimdiye kadar Kuzey Ren Vestfalya’dan (KRV) dört, Baden Württemberg’den üç ve son olarak da Bavyera’dan 86 yaşındaki bir kadının ölüm haberi gelmesi üzerine ikiye yükseldi. Ülkede Kovid-19 virüsü taşıyan 46 hasta da tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

İŞLETMELER ETKİLENDİ

Koronavirüs piyasaları da büyük oranda etkiledi. Marketler ve internet üzerinden satış yapan şirketler rekor düzeyde cirolara ulaşırken, restoranlar, oteller ve eğlence yerleri ise büyük oranda müşteri kaybetti. Uzmanlar panik havasının bir süre daha sürmesi durumunda çok sayıda kantin, restoran, kafeterya, bar ve otelin iflas edebileceğine işaret etti. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan yasak kararlarının uzatılması durumunda toptancı firmalarının da ciddi mali sıkıntılara gireceği belirtiliyor.