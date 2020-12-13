‘Marketler yaşlılara maske dağıtsın’

BAVYERA Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, iş yerlerinin kapatılmasına karşı çıktı. Ticaretin enfeksiyon riski taşımadığını savunan Aiwanger, “Önemli olan kendini doğru korumak. FFP2 maskesiyle. Süpermarketler kapıda girişte yaşlılara ücretsiz FFP2 maskesi dağıtsın. Sonuçta onun parası yine kasaya girecek” dedi. Bavyera’da hükümet ortağı Hür Seçmenler’in lideri Aiwanger, metro, otobüs ve okullarda da koruma önlemleri alınmasını istedi ve ocak ayı ortasından itibaren otel, pansiyon ve kayak turizminin açılabileceği umudu verdi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise hükümet ortağı Aiwanger’in tersine çok sıkı önlemler istiyor.