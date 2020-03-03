Market rafları boşaltıldı, maske stokları tükendi

Almanya’da virüs önce Bavyera Eyaleti’nde ortaya çıkmasına rağmen en çok virüs taşıyan hasta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde bulunuyor. Resmi açıklamalara göre KRV’de 101 vaka tespit edildi. Vaka sayısı açısından Bavyera ikinci, Baden Württemberg ise üçüncü sırada yer alıyor. Berlin’den İtalya’ya okul gezisine öğrencileri götüren altı öğretmenden birinde koronavirüs çıktı. Öğretmen tedavi altına alındı. Emanuel-Lasker Okulu’nda hastalık nedeniyle eğitime ara verildi. Öte yandan Almanya’da 200 laboratuvarda koronavirüs testleri yapılıyor. Her geçen gün laboratuvarların iş yükünün arttığı belirtildi. DOKTORLARI KORUYACAK MALZEME AÇIĞI VAR

Uzmanlar koronavirüsün daha da yayılması durumunda Almanya’da hastalıkla mücadele etmek için yeteri kadar sağlık malzemesinin bulunmadığına işaret etti. Hastanelerde başta maske olmak üzere dezenfekte malzemelerinin eksikliğinin de bulunduğunu söyleyen Hastalık Kasaları Birliği Başkanı Andreas Gassen “Kliniklerde ülke genelinde temel sağlık malzemeleri eksikliği var. Hastaların tedavisinde görev yapacak doktorları ve hemşireleri koruyacak malzeme açığı bulunuyor” dedi.

MÜNSTER’DE FUAR İPTAL EDİLDİ

Almanya’da son bir haftada virüs hızla yayılmasına rağmen yaşamını yitiren olmazken, 14 hasta da yapılan tedaviden sonra sağlığına kavuştu. Berlin’de 130’dan fazla ülkenin katılması beklenen dünyanın en önemli turizm fuarlarından ITB’nin koronavirüs nedeniyle iptalinden sonra Münster’de de el sanatkarları fuarı iptal edildi. 60 ülkeden katılımcının yer alması beklenen fuarda bin kadar stant açılması planlanıyordu. Geçmiş yıllarda fuarı ortalama 100 bin kişi ziyaret ediyordu.

MARKET RAFLARI HIZLA BOŞALIYOR

Diğer yandan Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaleti’nin Köln kentindeki marketler, koronavirüs nedeniyle panik olan ve gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı. Sosyal medyada ve Alman medyasında, virüsün yayılması olasılığına ilişkin açıklamalar ve demeçler, Almanların ve orada yaşayan Türk vatandaşlarının marketlere koşmasına neden oldu. Türk marketlerinde olduğu gibi Almanya’nın en büyük süpermarket zincirlerinde de satış yoğunluğu gözlendi. Alışveriş arabalarını dolduran müşteriler, market raflarını boşalttı. Haftanın ilk iş günü süpermarketlerin birçoğunun raflarında süt, un, şeker, makarna gibi gıda ürünlerinin tükendiği gözlendi. Köln’de yaşayan Türklerin sıkça alışveriş ettiği market çalışanları, pazar günü de mesai yapmalarına rağmen market raflarını dolduramadıklarını, ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştıklarını ifade etti. Öte yandan, eczanelerde dezenfektan ve maske stoklarının tükendiği belirtildi. Eczane sahiplerinin, vitrin camlarına dezenfektan ve maske bulunmadığını belirten afişler astıkları görüldü.

‘DEMEK Kİ DOĞRUYMU DEDİM’

Türk vatandaşı Şefike Karaman, arkadaşlarının sosyal medyada uyarılarını başta dikkate almadığını, ancak Almanların da marketlere akın ettiğini görünce panik yaşadığını belirterek, “Bir korkuyla geldim. İnsanlardaki alışveriş çılgınlığını görünce, demek ki doğruymuş dedim. Benim de ister istemez içime bir korku geldi. Ama beni asıl korkutan şey, marketlerde ben Almanları hiç böyle görmemiştim. Onlar yarım kilo ya da bir kiloluk alışveriş yaparlardı. Bu kez karton karton alışveriş arabalarını doldurduklarını görünce bir şey var ki bunlar tedbir alıyorlar dedim” diye konuştu. ‘MÜŞTERİ AKININA UĞRADIK’

Market çalışanı Fatih Yıldız, adeta müşteri akınına uğradıklarını, günlük satışlarının üç katına çıktığını raflara mal koymak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Özellikle Köln kentinde bütün marketler boşaldı. Günlük bize 4-5 palet mal geliyorsa, şimdi 2 katı 3 katı oldu, 14-15 palet gelir oldu. Halk da tedirgin, koronavirüsten dolayı. Hafta sonu da çalıştık, bu rafları doldurmak için hala da çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türk vatandaşı Zarife Azman ise Alman medyasında, virüsün ülkede yayılma olasılığına ilişkin haberleri okuduğunu ve bu sebeple alışveriş yaptığını ifade ederek, “Duyduğumuza göre koronavirüsten dolayı insanlara bir kısıtlama gelecekmiş iki hafta içerisinde. Bazı okullar kapandı. İhtiyaca göre alışveriş yapılacakmış” dedi. ‘BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRDÜM’

Köln’ün Mülheim semtinde bir markette yöneticilik yapan İsmail Mutlu, “Aşırı bir panik var millette. Uzun süre dayanabilen, bakliyat, makarna, haşlama çeşitleri, peynir, sucuk ellerine ne geçerse alıyorlar. Çok şaşırdık. Rafları doldurmakta güçlük çekiyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İnsanlar aşırı bir panik içerisindeler” dedi. Mutlu, elindeki cep telefonundan geçen hafta boşalan rafların görüntüsünü gösterdi. Mutlu, un, şeker gibi ürünlerin ilk tükenen ürünler olduğunu, temizlik ürünlerinin, özellikle kolonyanın tükendiğini sözlerine ekledi. Başka bir vatandaş ise çok sayıda markete gittiğini ancak un, şeker, yağ ve makarnanın kalmadığını, Almanların bile bu şekilde alışveriş yapmalarını garipsediğini belirtti. Diğer bir vatandaş ise virüs nedeniyle alışverişe gelmediğini belirterek, “İnsanların böylesi durumlarda daha bilinçli davranması belirli ortamlarda fazla durmadıktan sonra paniğe gerek yok” dedi.

ECZANELERDE MASKERELE YOĞUN TALEP

Köln’ün Buchforst semtindeki eczacı Türk vatandaşı Nalan Uslu, “Koronavirüs Almanya’ya geldiğinden beri maske ve dezenfekte ilaçlarına yoğun talep var. Çok ciddi bir panik durumunun olmaması gerekli, zira diğer grip virüsleriyle aynı etkiye sahip. Sadece çok çabuk yayıldığı ve bilinmediği için bir korku var. Sağlıklı insanlarda aslında çok ciddi bir etkisi olmayacak. Gereksiz yere korkulmamalı. Ama elleri sabunla yıkayıp dezenfekte ederek hastalardan uzak durmamız, yapmamız gereken en önemli şeyler” dedi.