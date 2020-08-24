Mario Götze’ye liyakat nişanı

KRV Eyalet Başbakanı Lasceht, Götze’ye neden liyakat nişanı verdiklerini şu sözlerle açıkladı: “Mario Götze, uzun süreden beri dünyanın her yerinde zor durumda bulunan çocukların durumuna dikkat çeken ve başkalarını da zor koşullarda yaşayan çocuklara yardım etmesi için çalışmalar sürdürüyor.” Köln’de düzenlenen törende liyakat nişanını alan Götze, Brezilya’da kızların da futbol oynaması için başlatılan projeye maddi destek verirken, Senegal, Kamboçya ve Vietnam’da himayesine aldığı yoksul çocukların okul ve diğer giderlerini üstleniyor, okul inşaatlarına destek veriyor. Götze, 2014 yılında oynanan dünya Şampiyonası final maçında gol attığı kramponlarını açık artırmayla satışa çıkarmış, elde edilen 450 bin Euro’yu yoksul çocuklar inisiyatifine bağışlamıştı.





FRANSA YOLUNDA MI

Dortmund’dan ayrılan ve kendisine kulüp arayan Götze’nin gelecek sezon Fransız ekibi Monaco ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Monaco’nun başında bulunan Niko Kovac’ın Götze’yi ısrarla istediği belirtiliyor. Ünlü futbolcu ile Kovac arasında transfer ücretinin de görüşüldüğü ve Götze’nin para talebinin yerine getirileceği söyleniyor. Ancak ünlü futbolcuya başka Fransız takımları da talip. OGC Nizza, O. Lyon ve O. Marsilya’nın da Götse’yle yakından ilgilendiği kaydedildi.