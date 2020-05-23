MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMario Götze, sezon sonunda Dortmund’dan ayrılacak
GeriAvrupa Mario Götze, sezon sonunda Dortmund’dan ayrılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 22:23,Son Güncelleme:

Mario Götze, sezon sonunda Dortmund’dan ayrılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mario Götze, sezon sonunda Dortmund’dan ayrılacak
Abone Olgoogle-news

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Mario Götze’nin, sezon sonunda sarı-siyahlı takımdan ayrılacağı bildirildi.

BORUSSIA Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Götze ile dürüst bir şekilde görüştüğünü belirterek, “Sezondan sonra iş birliğimizi sürdürmeyeceğimiz konusunda anlaştık” dedi. Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013’te Bayern Münih’e transfer olmuş, 2016’da ise Borussia Dortmund’a dönmüştü. Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin’i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle