Marien Hastanesi’ne Türk başhekim

ÇOK mutlu olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Kütahyalı Dr. Hafize Atakul, “Daima, azimle yoluma devam edeceğim ve insanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi. 1970 yılında Gediz depremi sebebiyle Almanya Aachen şehrine gelen Kütahya Gediz Kayaköy’lü Mehmet ve Halime Atakul ailesinin, ilk çocukları olarak dünyaya gelen Hafize Atakul, İlk, orta ve liseyi bitirdikten sonra Aachen RWTH Üniversitesinden Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.