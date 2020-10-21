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Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Marien Hastanesi’ne Türk başhekim

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Marien Hastanesi’ne Türk başhekim
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Kardiyoloji ve dahiliye uzmanı Dr. Hafize Atakul, Almanya’nın Aachen şehrindeki Marien Hastanesi’nde ‘başhekim’ (Oberrztin) olarak göreve başladı. Bu haber Almanya’da yaşayan Kütahyalılar’ı gururlandırdı.

ÇOK mutlu olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Kütahyalı Dr. Hafize Atakul, “Daima, azimle yoluma devam edeceğim ve insanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi. 1970 yılında Gediz depremi sebebiyle Almanya Aachen şehrine gelen Kütahya Gediz Kayaköy’lü Mehmet ve Halime Atakul ailesinin, ilk çocukları olarak dünyaya gelen Hafize Atakul, İlk, orta ve liseyi bitirdikten sonra Aachen RWTH Üniversitesinden Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

 

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