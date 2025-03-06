Maria Köhler için 40 yıl sonra ‘modern’ adalet arayışı!

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30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan Maria Köhler, işe gitmeyince durum yetkililere bildirildi. İki gün sonra hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak şiddet sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. O dönemde yapılan soruşturmalarda şüpheler, Maria Köhler’in eski erkek arkadaşı olan o zaman 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yıllardır yakalanamadı.





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ALMANYA’YA DÖNMÜŞ OLABİLİR

Aschaffenburg Kriminal Polisi ve Savcılığı, 40 yıl önce kapanmayan dosyayı tekrar açarak yeni delil ve tanık ifadeleri üzerinde çalışmaya başladı. Uzman ekipler, geçmişte toplanan delilleri modern yöntemlerle tekrar inceliyor. Aynı zamanda Gezginci’nin mevcut yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı bir araştırma yürütülüyor. Yetkililer, şüphelinin tekrar Almanya’ya dönmüş olabileceğini de göz önünde bulunduruyor. Kriminal Polis Şefi Markus Schlemmer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür eski dosyalarda ailelerle önceden konuşarak onları sürece hazırlamak bizim için çok önemli. Maria Köhler dosyasını yeniden açarak, suçlunun adalet önüne çıkarılmasını umuyoruz” dedi.

‘CİNAYETTE ZAMAN AŞIMI YOK’

Aschaffenburg Başsavcısı Jürgen Bundschuh ise, “Almanya’da cinayet zaman aşımına uğramaz ve bir tutuklama emrinin de süresi dolmaz. Eğer suç şüphesi devam ediyorsa, 40 yıl sonra bile arama ve tutuklama yapılabilir” ifadelerini kullandı. Maria Köhler cinayeti, 5 Mart 2025 tarihinde Almanya’nın ünlü suç programı Aktenzeichen XY’de ele alındı. Polis, program aracılığıyla halktan şu sorulara yanıt arıyor:

* Nazmi Gezginci’nin 1984’ten sonra nerede yaşadığına dair bilgisi olan var mı?

* Şu anda nerede yaşadığını bilen var mı?

* Kendisine ait güncel fotoğrafları paylaşabilecek olan var mı?

Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi, şüphelinin yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere 10 bin Euro ödül vereceğini duyurdu. Vatandaşların isimleri gizli tutulacak ve Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde ihbar yapılabilecek.

İhbar hattı: 0800/1011611

E-posta: cold-case-maria@polizei.bayern.de

Polis, şüpheli hakkında bilgi sahibi olanların en yakın karakola başvurmasını da istiyor.

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