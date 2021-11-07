Mardin MÃ¼nih HattÄ±â€™ndaki azmin gerÃ§ek Ã¶ykÃ¼sÃ¼: â€˜DÄ±ÅŸlandÄ±kÃ§a Ã¼zerine gittimâ€™

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HENÃœZ 4 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Ben 10 aylÄ±kken Almanyaâ€™ya gelen babam, FÃ¼ssenâ€™de kaldÄ±ÄŸÄ± iÅŸÃ§i yurdundan Ã§Ä±kÄ±p 50 metrekarelik Ã¼Ã§ odalÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir daire bulunca, bizi yanÄ±na aldÄ±rmaya karar vermiÅŸ. Annem, ben ve diÄŸer 5 kardeÅŸim, yanÄ±mÄ±zda bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼k ile Ä°stanbulâ€™dan trene bindik. Hayal meyal hatÄ±rlÄ±yorum, 1974 yÄ±lÄ±ydÄ±. Midyat kÃ¼Ã§Ã¼k bir yer, ev az insan az. Ä°lk defa baÅŸka kente gidiyorum. Ä°stanbulâ€™a gelince aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k, yÃ¼ksek binalar ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±n hedefi oldu. Uzun tren yolculuÄŸundan sonra MÃ¼nihâ€™e geldik. Babam ve amcam bizi karÅŸÄ±ladÄ±. Her ÅŸey o kadar yeniydi ki, nereye bakacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. FÃ¼ssen MÃ¼nihâ€™e 130 km uzaklÄ±kta. Babam bir tekstil fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Okuma yazmasÄ± yok. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 4 katlÄ± binada hepsi 50 metrekareden oluÅŸan kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k daireler var. Getto gibi bir yer. DiÄŸer binalarla birlikte yaklaÅŸÄ±k hepsi baÅŸka Ã¼lkerlerden 200 kadar aile yaÅŸÄ±yor. En Ã§ok da TÃ¼rkiyeâ€™den. DÄ±ÅŸarÄ±da ilk yaptÄ±ÄŸÄ±m eylem Ã§ocuklarla futbol oynamak oldu. Futbolu Ã§ok seviyor ve halen oynuyorum. (GÃ¼lÃ¼mseyerek) tÄ±pÃ§Ä±lardan oluÅŸan Milli Futbol TakÄ±mÄ±â€™ndayÄ±m.

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â€˜AÄ°LEM EÄžÄ°TÄ°MÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK DESTEK VERDÄ°â€™

Almanca ile ilk ciddi karÅŸÄ±laÅŸmam ise Ã§ocuk yuvasÄ±nda oldu. Bir yÄ±l sonra ilkokul baÅŸladÄ±. Babam evde eÄŸitimden baÅŸka bir ÅŸey konuÅŸmazdÄ±. Varsa yoksa eÄŸitim, â€˜Ben okuyamadÄ±m siz okuyacaksÄ±nÄ±zâ€™ derdi. BÃ¼yÃ¼k aÄŸebeyim ve ben aynÄ± okula gidiyoruz. 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f bitince Almanyaâ€™da okul yollarÄ± ayrÄ±lÄ±yor. Ãœniversiteye giden liseye ayrÄ±lma, ya da aynÄ± okula devam. Ã–ÄŸretmenler notlarÄ±m iyi olmasÄ±na raÄŸmen lise taysiyesinde bulunmadÄ±. Bu nedenle ilkokula devam ettim. 5â€™inci sÄ±nÄ±fÄ±n sonunda FÃ¼ssen Lisesiâ€™nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±nava girdim. SÄ±navÄ± kazanÄ±nca Ã¶ÄŸretmenlerin tavsiyesine gerek kalmadan liseye, yani Gymnasiumâ€™a baÅŸlamÄ±ÅŸ oldum. Ailem, Ã¶zellikle babam eÄŸitimim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k destek verdi. Liseyi 1989 senesinde FÃ¼ssen Lisesiâ€™nin tarihinde bir ilk olarak 1.0.0 notu alarak Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±yla bitirdim. Liseyi Ã¼stÃ¼n dereceyle bitirmiÅŸ olmam, sadece kendi ailem arasÄ±nda deÄŸil FÃ¼ssenâ€™deki tÃ¼m TÃ¼rkler arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ kaynaÄŸÄ± oldu.

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â€˜ABLAMIN ANÄ° Ã–LÃœMÃœ Ã‡OK ETKÄ°LEDÄ°â€™

Liseyi pekiyi derece ile bitirdiÄŸim iÃ§in Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± gÃ¶steren Ã¶ÄŸrencilere â€˜Alman HalkÄ±nÄ±n EÄŸitim VakfÄ±â€™ (Studienstiftung des deutschen Volkes) tarafÄ±ndan verilen eÄŸitim bursuna layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼m. Bu burs sayesinde ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeden tÃ¼m akademik eÄŸitimimi tamamlama imkÃ¢nÄ± buldum. Liseyi bitirdiÄŸim ana kadar ne okuyacaÄŸÄ±m konusunda bir fikrim yoktu. Biraz araÅŸtÄ±rma sonucu MÃ¼nihâ€™te tÄ±p eÄŸitimi almaya karar verdim. TÄ±p Ã§ok geniÅŸ bir alan. AblamÄ±n kanser hastalÄ±ÄŸÄ±ndan ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ beni derinden etkileyince, kendimi bu alanda geliÅŸtirmeye karar verdim. DoktorayÄ± da kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ± alanÄ±nda yaparak 1996 yÄ±lÄ±nda mezun oldum.

Bitirme notlarÄ±m Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in Ã¼niversite kliniÄŸinde iÅŸim hazÄ±rdÄ±.

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â€˜SÄ°Z TÃœRKâ€™SÃœNÃœZ GÄ°DÄ°N TÃœRKÄ°YEâ€™DE Ã‡ALIÅžINâ€™...

TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olduÄŸumdan dolayÄ± o zamanlar tÄ±p alanÄ±nda gÃ¶rev yapabilmek Ã¼zere Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma izni iÃ§in Diploma DenkleÅŸtime Dairesiâ€™ne baÅŸvurmam gerekiyordu. AldÄ±ÄŸÄ±m ilk cevap beni ÅŸoke etti. Oradaki gÃ¶revli â€˜Siz TÃ¼rkâ€™sÃ¼nÃ¼z, gidin TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Burada Alman doktorlarÄ±n iÅŸini elinden alÄ±yorsunuzâ€™ dedi. Aynen bÃ¶yle, ne diyeceÄŸimi ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. HayatÄ±m boyunca yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla Ã§ok defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m, fakat hiÃ§bir zaman yÄ±lmadÄ±m. Bunlar bana adeta kamÃ§Ä± gÃ¶revi yaptÄ±. DÄ±ÅŸlandÄ±kÃ§a pes etmedim, aksine Ã¼zerine gittim. Konuyu, eÄŸitimim boyunca yanÄ±mda duran doktora hocama aÃ§tÄ±m. O da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. â€˜NasÄ±l olur, sen bÃ¼tÃ¼n eÄŸitimini Almanyaâ€™da yaptÄ±n. Alman Ã¼niversitesinden yÃ¼ksek derece ile mezun oldun. Ã–yle ÅŸey olmaz, Ã§ok saÃ§maâ€™ diyerek, Bavyera hÃ¼kÃ¼metine mektup yazdÄ±. O mektuptan sonra Ã§alÄ±ÅŸma izni Ã§Ä±ktÄ±, Ã¼niversitenin merkez kliniÄŸinde gÃ¶reve baÅŸladÄ±m. Kanser hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili olduÄŸum iÃ§in etik konular Ã§ok Ã¶nemliydi. Onun iÃ§in ek olarak insan ruhunu daha iyi anlayabilmek Ã¼zere felsefe okudum, Bioetik dalÄ±nda ikinci bir doktora yaptÄ±m.

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Ä°LK RÃ–PORTAJI HÃœRRÄ°YETâ€™E VERDÄ°M

2005 yÄ±lÄ±na gelince iÃ§ hastalÄ±klarÄ± ve onkoloji dalÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m profesÃ¶rlÃ¼k teziyle profesÃ¶r olarak ders vermeye baÅŸladÄ±m. 2007 yÄ±lÄ±nda ise Ã¼niversite kliniÄŸinin hematoloji ve onkoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸhekim olarak atandÄ±m. O zamanlar baÅŸhekim olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda benimle TÃ¼rk medyasÄ±ndan ilk rÃ¶portajÄ± HÃ¼rriyet gazetesinden rahmetli Ahmet Ä°ncel yapmÄ±ÅŸtÄ±. Kendisini Ã§ok erken kaybettik, burada kendisini saygÄ±yla anmak istiyorum. 12 yÄ±l bu gÃ¶revde kaldÄ±ktan sonra 2019 yÄ±lÄ±nda ÅŸuan gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±m Helios kliniÄŸinin baÅŸhekimliÄŸine baÅŸladÄ±m. BurasÄ± da MÃ¼nih LMU Ãœniversitesiâ€™nin eÄŸitim hastanesi olduÄŸundan dolayÄ± tÄ±p Ã¶ÄŸrencilerinin yanÄ± sÄ±ra, yeni mezun olmuÅŸ doktorlara branÅŸ eÄŸitimi veriyorum. ZamanÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± tabi ki hastalarÄ±mÄ±zÄ±n tedavisine ayÄ±rÄ±yoruz.

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DEVRÄ°M NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE

Kanser tedavisinde ilk akla kalan kemoterapi artÄ±k Ã§ok eski bir yÃ¶ntem haline geldi. Kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda son 20 yÄ±lda Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Biz daha Ã§ok immunoterapi denilen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik tedavi yÃ¶ntemlerine aÄŸÄ±rlÄ±k veriyoruz. Kemoterapide de baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar alÄ±nÄ±yor, fakat Ã§ok genel bir yÃ¶ntem olduÄŸundan, diÄŸer dokulara zarar verebiliyor, yan etkileri Ã§ok fazla oluyor. Hedef odaklÄ±, anahtar-kilit misali birebir yanÄ±t alÄ±nabilen yeni yÃ¶ntemler ise ilerisi iÃ§in daha fazla umut vaat ediyor. Ã–rneÄŸin BioNTech kurucularÄ± Prof. UÄŸur Åžahin ile Dr. Ã–zlem TÃ¼reciâ€™nin geliÅŸtirdikleri kanserli hÃ¼crelerin tedavisine yÃ¶nelik mRNA bazlÄ± tekonoloji araÅŸtÄ±rmlarÄ±, adeta tÄ±pta devrim niteliÄŸinde. Åžu an koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede en etkili yÃ¶ntem olan mRNA bazlÄ± aÅŸÄ±larÄ±n, ileride kanser hastalÄ±klarÄ± ile tedavisi zor olan diÄŸer hastalÄ±klar iÃ§in de uygulanabilecek olmasÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tarihi adÄ±m.

TÃœRK-ALMAN DAYANIÅžMASI

AyrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da tÄ±p dernekleri ve Ã§eÅŸitli cemiyetler iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yorum. En baÅŸta gÃ¶revli bulunduÄŸum yer, TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ Prof. Dr. Erich Frank adÄ±na 1984 yÄ±lÄ±nda kurulan Erich Frank Cemiyeti. 10 yÄ±ldÄ±r Almanya baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼m cemiyet, TÃ¼rk-Alman dayanÄ±ÅŸmasÄ±na Ã§ok Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlÄ±yor. Almanyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye, TÃ¼rkiyeâ€™den Almanyaâ€™ya karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak tÄ±p Ã¶ÄŸrencileri gelerek eÄŸitim imkÃ¢nÄ± saÄŸlanÄ±yor. AyÄ±ca doktorlar iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± staj imkÃ¢nÄ± veriliyor. Pandemi Ã¶ncesine kadar bir yÄ±l Ä°stanbulâ€™da bir yÄ±l MÃ¼nihâ€™te olmak Ã¼zere her yÄ±l dÃ¼zenli olarak tÄ±p kongreleri yapÄ±yorduk. Ä°ki yÄ±l aradan sonra seneye Ä°stanbulâ€™da tekrar buluÅŸmayÄ± planlÄ±yoruz. Son olarak da World Medical Association of Suryoye (WMAS) isimli SÃ¼ryani kÃ¶kenli tÄ±pÃ§Ä±larÄ± bir araya getiren cemiyetin kurulmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼kde bulundum.

NÄ°ÅžAN HABERÄ° Ã–NCE Ã‡Ã–PE...

51 yaÅŸÄ±ndaki Prof. Dr. Fuat Oduncu ile sÃ¶yleÅŸimizi ilginÃ§ bir anekdotla bitiriyoruz: SeÃ§imlerden Ã¶nceydi eve her gÃ¼n Ã§ok sayÄ±da mektup geliyor. Ä°lan iÃ§eren postalarÄ± aÃ§madan ayÄ±rÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±yorum. Ãœzerinde CSU partisinin amblemi bulunan zarfÄ± da â€˜herhalde seÃ§im reklamÄ±dÄ±râ€™ diye kaÄŸÄ±tlarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶p kutusuna attÄ±m. Daha sonra kutuyu ana Ã§Ã¶p bidonuna boÅŸaltÄ±rken dikkatimi Ã§ekti, aÃ§tÄ±m ne gÃ¶reyim. Ä°Ã§inde Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat NiÅŸanÄ±â€™na layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m haberi var. HenÃ¼z daha almadÄ±m, gelecek AralÄ±k baÅŸÄ±nda tÃ¶renle takdim edileceÄŸi yazÄ±yor. NiÅŸanÄ± tÃ¼m yaÅŸamÄ± boyunca bizler iÃ§in hiÃ§bir fedakÃ¢rlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmayan, 1970 yÄ±lÄ±nda Mardin Midyatâ€™tan kopup iÅŸÃ§i olarak Almanyaâ€™ya gelen babama adÄ±yorum.