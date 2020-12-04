Maraş dondurması 100 bin euro kazandırdı

DÜNYACA ünlü yatırım şirketinin ‘30 under 30’ listesinde yer alan genç Alman yatırımcı Christopher Obereder’in sponsor olduğu yarışmaya 600’den fazla ürün katıldı. Marasia firmasının ürünü önce ilk 20’ye kaldı. Firma sahibi Ahmet Bayram tarafından yapılan tanıtım ve sunum sonrası ilk 10 ve ardından da yarı finalde yarıştı. Burada ‘lovelstar’ isimli ürünle birincilik için yarışan Türk firmasının ürünü Maraş dondurması, dünyaca ünlü yatırımcı Christopher Obereder’in tercihiyle birinci seçildi ve 100 bin euro teşvik ödülü kazandı.

Marasia firmasının kurucusu ve sahibi Ahmet Bayram

YAKINDA ALMAN MARKETLERİNDE

Yarışma sonrası bir açıklama yapan Ahmet Bayram, “Türk mutfağının eşi benzeri yok. 600 den fazla ürün arasından Maraş dondurması ile başarı kazanmanın Türk ulusu adına gururunu yaşıyorum. Bence bu Türk halkı için gurur verici. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum” dedi. Maraş dondurması, Bavyera’daki tüm Türk marketlerinde satışa çıkarıldı. Firma tarafından yapılan açıklamada ise ürünün öncelikle tüm Almanya ve beraberinde Alman marketlerinde de satılmasının hedeflendiği belirtildi.

Alman yatırımcı Christopher Obereder



