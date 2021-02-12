Maradona'nın telefonları incelenecek

Dünya futbolunun simge isimlerinden Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Marca'nın haberine göre, Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Maradona'nın cep telefonlarının incelenmesi için izin verdi.

Bu sayede Maradona'nın ölümünün şüphelilerinden doktoru ve psikiyatristi ile olan yazışmaları incelenecek ve soruşturmaya eklenecek.

Maradona'ya yapılan otopside, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.