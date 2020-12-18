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Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Maradona'nın cenazesi DNA testi nedeniyle yakılamadı

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Maradona'nın cenazesi DNA testi nedeniyle yakılamadı
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Kasım ayında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armanda Maradona'nın bedeninin yakılmasına mahkeme engel oldu. Maradona'nın DNA testi nedeniyle cenazesinin yakılmadığı ortaya çıktı. 6 kişi, efsane futbolcunun öz çocuğu olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Diego Armanda Maradona, 60 yaşında hayata veda etti. Vefatının ardından 6 kişinin öz çocuk olduğu iddiasıyla dava açması üzerine Maradona'nın cenazesi yakılamadı.

Buenos Aires mahkemesi, verdiği kararla DNA testi gerekebileceği için efsane futbolcunun bedeninin yakılmamasına karar verdi.

Maradonanın cenazesi DNA testi nedeniyle yakılamadı
AVUKATININ 'DNA' İDDİASI

Maradona'nın avukatı, efsane Arjantinli'nin DNA örneklerinin çoktan alındığını fakat yine de bedenin yakılmasına izin verilmediğini belirtti.

6 kişinin öz çocuk olma iddiası üzerine açtığı dava, bir süre daha sürecek gibi görünüyor.

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