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Göksel Divarcı
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Maradona için ülkesinden anlamlı karar

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Maradona için ülkesinden anlamlı karar
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın resmi ve İngiltere'ye attığı golün tasviri, Arjantin'de yeni çıkacak banknotlara basılacak.

Arjantin'de Maradona'yı unutturmamak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Arjantin, iki hafta önce vefat eden efsane ismin resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.

Maradona için ülkesinden anlamlı karar
MECLİSE SUNULDU
Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın resminin, yeni çıkacak bin pesoluk banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.

"EKONOMİMİZE DE KATKI SAĞLAYACAK"
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.

Maradona için ülkesinden anlamlı karar

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