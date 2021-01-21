Manuel Neuer'den rekor
BUNDESLIGA, Şampiyonlar Ligi ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası son şampiyonu Bayern Münih, aylar sonra ilk kez bir lig maçını gol yemeden tamamladı. Çarşamba akşamı oynanan Bundesliga 17. hafta maçında Augsburg'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Bayern Münih, 24 Ekim'den beri ilk kez kalesinde gol görmedi.
Bundesliga lideri Bayern Münih, 24 Ekim'de lig maçında Frankfurt'u 5-0 yenmişti. Daha sonra oynadığı tüm lig maçlarında rakiplerin gol ve gollerine engel olamadı. Bu sezon üç kulvarda 27 resmi maça çıkan Bayern Münih, sadece beş karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Diğer 22 maçın tamamında rakipler Bayern Münih'e gol atma sevinci yaşadı. Bayern Münih bu sezon ligde Schalke, Frankfut ve Augsburg takımlarından gol yemezken, Şampiyonlar Ligi rakiplerinden ise Atletico Madrid ve Lok. Moskova takımlarıyla oynadığı grup maçlarında kalesinde gol görmedi. DFB Kupası birinci tur maçında Düren de Bayern'e gol atamayan ender rakipler arasında yer aldı. Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, 196. kez kalesini gole kapattı ve Almanya Ligi'nde kalesinde en fazla gol görmeyen kaleci Oliver Kahn'ın rekorunu egale etti.
LEWANDOWSKİ REKOR KIRDI
Bundesliga'da 39 puanla lider olan Bayern Münih bu sezon ligde en çok gol atan takım. Rakip fileleri 49 kez havalandıran lider, kalesinde 25 gol gördü. Bayern'in 49 golünden 22'sini ise Polonyalı golcü Lewandowski attı. Lewandowski lig tarihinde 17 maçta 22 gole ulaşın ilk futbolcu oldu. Bu rakama şimdiye kadar hiçbir Bundesliga futbolcusu ulaşamadı.
Ligde salı ve çarşamba akşamı oynanan 17. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:
M'gladbach 1–0 W. Bremen
Leverkusen 2-1 Dortmund
Mainz 0–2 Wolfsburg
Hertha Berlin 0–3 Hoffenheim
Bielefeld 3–0 Stuttgart
Augsburg 0–1 B. Münih
RB Leipzig 1–0 Union Berlin
Schalke 1–2 Köln
Freiburg 2–2 Frankfurt
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