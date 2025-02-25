Mannheim’da ‘Yeni Nesnelliğe’ yolculuk

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20. yüzyılın başlarında Almanya ve Türkiye arasındaki sanatsal etkileşim, Türkiye’deki modern sanatın gelişiminde önemli bir rol oynadı. 1920’ler ve 1930’larda Türkiye’den birçok sanatçı eğitim almak için Almanya’ya giderken, Nazi rejiminden kaçan Alman sanatçılar ve akademisyenler Türkiye’de çalışmalarını sürdürdü. Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi gibi Türk sanatçılar, Almanya’daki sanat akademilerinde eğitim alarak ‘Yeni Nesnellik’ (Neue Sachlichkeit) gibi modern akımlarla tanıştılar. Aynı dönemde heykeltıraş Rudolf Belling gibi Almanya’dan Türkiye’ye gelen sanatçılar, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders vererek Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde sanatının gelişimine katkıda bulundular.

ETKİNLİK 1 MART’TA

Bu kültürel alışverişin önemli aktörlerinden biri de Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği oldu. ‘Kubizm’, ‘Ekspresyonizm’ ve ‘Yeni Nesnellik’ gibi akımları Türkiye’ye taşıyan grup, Türk sanatının modernleşmesine katkı sundu. Hareketin öne çıkan kadın sanatçılarından Hale Asaf’ın Almanya’da edindiği deneyimler, onun sanatında güçlü bir şekilde hissedildi.

FutuRaum Mannheim, Deutsch-Türkisches Institut für Arbeit und Bildung e.V. ve Kunsthalle Mannheim tarafından düzenlenen ‘Beklenmedik Yakınlık? Yeni Nesnellik ve Türkiye” etkinliği, bu sanatsal etkileşimi ele alıyor. Dr. Buket Altınoba’nın katılımıyla gerçekleşecek panel, Türkiye’deki modern sanatın şekillenmesinde ‘Yeni Nesnellik’ akımının rolünü tartışacak. Etkinlik 1 Mart 2025, saat 14.00’te Kunsthalle Mannheim’da gerçekleşecek ve sonrasında ‘Yeni Nesnellik’ sergisine rehberli bir tur imkânı da sunulacak.