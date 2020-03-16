Mannheim’da feci kaza! Anne ve iki çocuğu...

EDİNİLEN bilgiye göre kadın iki çoğuyla birlikte rayların üzerinden karşı tarafa geçmek istedi ve o sırada gelen yük trenini fark etmedi. Trenin çarpmasıyla yere düşen iki çocuk ve annesi, olay yerine ilk yardım ekipleri gelemeden can verdi. Polis olayı talihsiz kaza olarak değerlendirdi.