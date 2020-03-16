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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Mannheim’da feci kaza! Anne ve iki çocuğu...

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Mannheim’da feci kaza! Anne ve iki çocuğu...
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Almanya’nın Mannheim kentinde 30 yaşındaki bir kadın, iki küçük çocuğuyla birlikte yük trenin altında kaldı. Talihsiz kadın yaşları 1.5 ile 3 olan iki çocuğuyla birlikte olay yerinde can verdi.

EDİNİLEN bilgiye göre kadın iki çoğuyla birlikte rayların üzerinden karşı tarafa geçmek istedi ve o sırada gelen yük trenini fark etmedi. Trenin çarpmasıyla yere düşen iki çocuk ve annesi, olay yerine ilk yardım ekipleri gelemeden can verdi. Polis olayı talihsiz kaza olarak değerlendirdi.

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