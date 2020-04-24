Mannheim Türkspor'un haklı gururu Kenan Koçak

ALMAN İkinci Lig kulübü Hannover 96, büyük övgüler yağdırdığı Antrenör Kenan Koçak'ın anlaşmasını üç yıl uzattı. Kenan Koçak, geçtiğimiz yıl kasım ayında düşme hattında devraldığı takımı tek haneli sıralara çıkarmış, korona tatili öncesi 6 Mart'ta oynadıkları son karşılaşmada Nürnberg'e karşı 3-0 galip gelmişti. Kenan Koçak'ın gösterdiği performanstan çok memnun kaldıklarını açıklayan Hannover 96 Başkanı Martin Kind, "Kenan Koçak'ın bir takımı iyi geliştirebileceğini kanıtladı" dedi. Gelecek yıllar için güven ve devamlılığın esas olduğunu kaydeden Hannover 96 Başkanı Kind, bunun gereğini yerine getirmek için adım attıklarını belirterek, "Bunun için gerekli 3 yıllık anlaşmayı imzaladık. Kenan Koçak geçtiğimiz hafta ve aylarda bir takımı yeniden düzenleyebileceğini, stabilize edebileceğini ve geliştirebileceğini kanıtladı. Takım onunla birlikte büyük ilerleme kaydetti ve sonuçlara da yansıyan çekici bir futbol oynuyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu yolda onunla birlikte devam edebilmekten mutluluk duyuyoruz. Koçak, ilk günden itibaren Hannover 96'yı tutkulu bir görev olarak gördü. Ayakları yere basan, kendine has ve sonuç odaklı çalışan bir kişi. Antrenörlük kariyerinde irade ve yetkinlikle kendini profesyonel olarak geliştirdi. Hedefimize onunla ulaşacağımıza inanıyoruz" diye açıklamada bulundu. Koçak: Bu sorumluluk, benim için teşviktir

İlk günden itibaren Hannover'de kendini iyi hissettiğini kaydeden Kenan Koçak ise, "Spor Direktörü Gerry Zuber ve bu muhteşem kulübün çalışanlarının bana karşı duyduğu büyük güven beni çok mutlu ediyor. Bu aynı zamanda önümüzdeki yıllarda da bu yolda devam etmem, Hannover'in çekici ve umarım başarılı bir futbol takımı olması benim için bir teşviktir. Kulüpte ve şehirde ilk günden itibaren kendimi çok rahat hissettim. Hannover 96'nın sadece çalışanlar için değil, bölgedeki bütün insanlar için de oynadığı büyük rolü gördüm. Ekibimle birlikte birlikte bu sorumluluğu severek alıyorum. Bu sorumluluğun hakkını vermek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu. Türkspor Mannheim: Gurur duyduk

Futbola SV Waldhof Mannheim'de başlayan Kenan Koçak, sırasıyla Avusturya 2 Ligi ekibi Loeben, Alman 2 Ligi'nde SV Waldhof ve Austria Salzburg'ta forma giymişti. Antrenörlük kariyerine ise Mannheim Türkspor'da başlayan Koçak, VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, 2016 -2018 yılları arasında İkinci Lig'te Sandhausen'i yönetti. Türkspor'da uzun yıllar yöneticilik yapan Adnan Kahraman şunları söyledi: "Kenan Koçak kardeşimiz 2009 yılında ilk antrönörlüğe adımını Mannheim Türkspor'da bizde antrönör futbolcu olarak attı. Başarılı bir sezonun ardından yüksek ligdeki takımların dikkatini çekerek önce VFR Mannheim, sonra Waldhof Mannheim ve profosyenel olarak 2 Lig'te SV Sandhausen'de başarısını devam ettirdi. Ardından Hannover 96'nın başına geçerek, takımı alt sıralardan üst sıralara çıkararak taraftarların ve yönetimin gönlünde taht kurdu. Hannover 96 yönetimi, Kenan Koçak'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Bizler de Mannheim Türkspor olarak Kenan kardeşimize başarılarının devamı dileklerimizle tebriklerimizi ilettik. Mannheim Türkspor olarak Ümit Davala, Selahattin Özbir, Seyfettin Özbey, Ali Rıza Yılmaz gibi mili takımda oynamış futbolcularımızdan sonra Kenan Koçak'ın antrenörlük hayatına ilk bizde başlamasının gururunu yaşıyoruz."



