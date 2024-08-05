Mannheim Türkspor’a zorlu rakip!

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Baden Futbol Ligi’ne bağlı Rhein Neckar Ligi’nin iddialı takımları arasında yer alan ve geçen sezonu 4’ncü olarak tamamlayan Mannheim Türkspor, Rothaus Kupası’ndaki son maçında TSV Amicitia Viernheim’ı 3-1 mağlup etmişti. VfR Mannheim’ın stadyumunda (Rhein-Neckar Stadyum) çarşamba akşamı saat 18.30’da başlayacak olan maçın galibi önümüzdeki günlerde oynanacak çeyrek final takımları arasında yer alacak. İki yıl önceki Rothaus Kupası’nda finale kadar yükselen Mannheim Türkspor, final maçında üçüncü Bundesliga’nın güçlü takımlarından Waldhof Mannheim'la karşı karşıya gelmişti.

Mannheim Türkspor Kulübü'nden maçla ilgili açıklamada şöyle denildi: "SV Sandhausen üçüncü Bundesliga’da oynuyor ve bu nedenle takımımızın dört küme üzerinde yer alıyor. Antrenör ekibimiz ve oyuncularımız son derece motive olmuş durumdalar ve bu mücadeleyi büyük bir saygıyla ve aynı zamanda büyük bir heyecan ve sevinçle beklemekteler. Sporcu konuklarımıza, onların taraftar topluluğuna ve özellikle de kendi taraftarlarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Bunu mümkün olan en iyi şekilde başarabilmek için tüm taraftar ve destekçilerimizden bu kupa maçı için VfR Mannheim Stadyumu‘na gelmelerini ve destek vermelerini diliyoruz. Bu kupa maçını ve stadyumda takımımızı destekleyen çok sayıda taraftarımızı dört gözle bekliyoruz. Gelin ve eşsiz bir futbol etkinliği yaşama ve bizzat orada bulunma fırsatını kaçırmayın."

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Maç biletleri internet üzerinden (https://fctsmannheim.vereinsticket.de) alınabilir.

Açıklamada biletini maç öncesinde gişeden almak isteyenlerin uzun kuyruklarla karşılaşabileceği hatırlatıldı.

Mannheim’ın CDU’lu Federal Milletvekili Melis Sekmen, Mannheim Türkspor’un yöneticileri ve genç futbolcularıyla birlikte. Kısa bir süre önce Yeşiller partisinden CDU’ya geçen Sekmen, Türkspor’a yaptığı ziyarette özellikle gençlere yönelik çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti ve destek sözü verdi. 1993 yılında Mannheim’da dünyaya gelen Sekmen, üç kuşaktır Mannheim’da yaşayan bir göçmen işçi ailesinin üyesi.