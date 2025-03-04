Mannheim saldırısında gelişmeler! Saldırgan akıl hastası mı?

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SALDIRGANIN olaydan hemen sonra kaçmaya çalışırken, iş mahkemesi önündeki bir taksi şoförü tarafından durdurulduğu ve ardından polis tarafından tutuklandığı kaydedildi. Saldırganın kendisini durduran taksi şoförüne bir el ateş ettiği de belirtildi. Alman medyasının bildirdiğine göre, yakalanmadan önce kendisini kuru sıkı tabancayla başından vurduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.





NEFRET SÖYLEMİNDEN CEZA ALMIŞ

Polis ve savcılık akşam geç saatlerde bir basın toplantısı düzenledi. Mannheim Cumhuriyet Savcısı Romeo Schüssler, zanlının uzun zaman öncesine dayanan birkaç sabıkası olduğunu belirtti. Bunlar arasında on yıl önce kısa bir hapis cezası aldığı bir saldırı suçunun yanı sıra alkollü araç kullanma vakası da bulunuyor. Son suçu ise 2018 yılında Facebook’ta bir yorum paylaştığı ve bu nedenle para cezasına çarptırıldığı bir nefret söylemi suçu olduğu ifade edildi. Sorumlu savcı, failin akıl hastası olduğuna dair belirtiler bulunduğunu ve bu nedenle soruşturmanın bu konuya odaklandığını açıkladı.

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KAZA MI KASIT MI

Mannheim Savcılığı ve polis, olayın siyasi bir arka plana sahip olmadığı görüşünde. Ancak saldırının kasıtlı mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. İçişleri Bakanı Strobl, saldırganın aşırılıkçı gruplarla bağlantısının olmadığını ancak geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Saldırı sonrası Baden-Württemberg eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmer ve Federal İçişleri Bakanı Nancy Feeser olay erine giderek incelemelerde bulundu ve saldırının meydana geldiği yerer bir adet gül bıraktı.

STEINMEER VE MERZ’DEN MESAJ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. “Yaşadıkları acı tarif edilemez. Yaralılara acil şifalar diliyorum” açıklamasını yaptı. CDU lideri Friedrich Merz de benzer bir mesaj paylaşarak, “Son aylarda yaşanan bu tür trajik olaylar, güvenliği artırmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor” dedi. Geçen aralık ayında Magdeburg’da bir doktor Noel pazarına aracıyla dalarak altı kişinin ölümüne sebep olmuştu. Şubat ayında ise Münih’te bir kişi aracıyla bir grup protestocunun üzerine sürerek genç bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu.