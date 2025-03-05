Mannheim saldırganının aşırı sağla bağlantısı ortaya çıktı!

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Exif adlı araştırma grubunun yaptığı açıklamada, yetkililerin Mannheim’deki olayı siyasi amaçlı bir suç olarak değerlendirmediğine dikkat çekildi ve suçun siyasi boyutunun şu anda soruşturmanın odağında olmamasının şaşırtıcı olduğu vurgulandı. Zanlı Scheuermann’ın aşırı sağcı bir silah şebekesiyle bağlantılı “Ring Bund” adlı grubun üyesi olduğu belirtilen açıklamada, bu şebekenin üyesi Bernd Zimmermann’ın 2018’de oluşturduğu bir listede Alexander Scheuermann’ın “Ring Bund” ile ilişkili bir kişi olarak kaydedildiği ifade edildi. Silah şebekesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında, ‘Ring Bund’ grubunun kuruluşuna ilişkin çok sayıda belgenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Scheuermann’ın bu grupla ilk bağlantısının 24 Eylül 2018’de kurulduğu kaydedildi.

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SİYASİ BOYUTU SORUŞTURULMALI

Açıklamada ayrıca Scheuermann’ın 2018’de Berlin’de düzenlenen aşırı sağcı bir gösteriye katıldığına ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Bu çerçevede, Mannheim’daki olayın siyasi bir motivasyonla işlendiğini göz ardı etmenin bir felaket olacağı vurgulanan açıklamada, psikolojik hastalığı olup olmadığına ve sosyal medyadaki ifadelerinin çelişkili görünüp görünmediğine bakılmaksızın, failin aşırı sağcı “Ring Bund” grubuna üye olmasından dolayı olayın siyasi boyutunun da soruşturulması talep edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya’nın Mannheim kentinde 3 Mart’ta bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 83 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş, 5’i ağır 11 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından araç sürücüsü 40 yaşındaki Scheuermann gözaltına alınmıştı. Mannheim Savcılığı, hakim karşısına çıkarılan şüphelinin tutuklandığını duyrulmuştu.