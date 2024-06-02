Mannheim saldırganı Afgan mı?

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Mannheim kentinde dün düzenlenen İslam karşıtı bir gösteri öncesi öğleye doğru biri polis 6 kişiyi yaralayan ve kendisi de bir polisin ateş açması sonucu ağır yaralanan saldırganın Afgan olduğu ileri sürüldü. Alman makamlar somut bir açıklama yapmazken, haftalık Der Spiegel dergisiyle günlük gazetelerden Bild, ‘Sulh Avrupa Yurttaş Hareketi’ öncülerinden Michael Stürzenberger isimli 59 yaşında İslam düşmanı bir Alman aktivistin yanı sıra 4 göstericiyle bir polis memurunu bıçakla yaralayan saldırganın Almanya’nın Hessen eyaletinde yaşayan 25 yaşında bir Afganistan vatandaşı olduğuna yer verdi.





Haberin Devamı

2013’TE ALMANYA’YA GELMİŞ

Yüzünden ve kafasından yaralanan polis memurunun kaldırıldığı hastanede ameliyat edildiği ve durumunun ciddi olduğu belirtildi. Saldırganın hedef aldığı İslam karşıtı aktivist Michael Stürzenberger ise ameliyat sonrası sosyal medya platformunda durumunun iyi olduğu paylaşımında bulunurken, kendisini ameliyat eden hekimlere, çalışan personele ve hemşirelerle saldırganı durdurmaya çalışanlara özellikle teşekkür etti. Olaya müdahale eden bir polisin tabancasını çekerek ateş açması sonucu ağır yaralanan saldırganın da ameliyat edildiği ve durumu henüz iyi olmadığı için ifadesinin alınamadığı da açıklandı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Sulaiman A. isimli 25 yaşındaki saldırgan, 2013 yılında Afganistan’dan Almanya’ya geldi ve Frankfurt yakınlarındaki Heppenheim kentinde yaşıyor. Öte yandan Alman Haber Ajansı (dpa), olayla ilgili son gelişmelere yönelik haberinde, polisin saldırganın evinde arama yaptığına yer verdi. Ancak Stuttgart’taki Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) bu haberi doğrulamadı.