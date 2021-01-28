Mannheim Belediyesi’nden, ‘başarıya giden farklı yollar’a başarı ödülü

BELEDİYE Başkanı Dr. Peter Kurz, dijital gerçekleşen ve TV’den canlı yayınlanan yeni yıl resepsiyonunda, DTI projesi ‘Mannheimer Bildungsgeschichten’i başarı ödülüyle onurlandırdı. Proje ortakları, ‘Die Traum-Schmiede gUG’ ve ‘InteGREATer’ derneğiydi. (Mannheimer Bildungsgeschichten) ‘Başarıya giden farklı yollar’ projesi, farklı yaşam yolculuklarına ve özelliklerine sahip insanların eğitim yolculuklarında başarı hikâyelerine odaklanıyor. Proje, farklı kimliklere sahip insanların hikâyelerini belgeselleştirerek; eğitimde fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine ve ayrımcılığa karşı mücadeleye katkıda bulunan bir eğitim sisteminin önemine dikkat çekiyor.

BELGESEL HALİNE GETİRİLDİ

Bu proje ile birlikte, Mannheim’da yaşayan 10 kişinin, eğitim yolculuklarındaki hikâyeleri görsel-işitsel olarak belgelendirilerek, eğitim otobiyografileri kısa belgesel haline getirildi. Projenin amacı, eğitim alanında görev yapan profesyoneller için, mesleki eğitim ve öğretimde sürekli bir eğitim programının temelini oluşturmasına katkı sağlamak. Ödülü, DTI adına, Proje Araştırma Görevlisi Gülşah Alkaya aldı. ‘Başarıya giden farklı yollar’ projesinin sağladığı başarısı, devam projesi olan ‘Mannheimer Eğitim ve Danışmanlık Haritası (MA-Batlas)’ çalışmasının da temelini oluşturdu.

AMAÇ ÇÖZÜME KOLAYCA ULAŞMAK

MA-Batlas, yaşamlarında farklı nedenlerden ötürü engellerle karşılaşan bireylerin, bu engeller karşısında onları desteklemeyi ve onların ihtiyaç duydukları çözümlere kolayca ulaşabilmelerini amaçlıyor. Atlas (Harita); eğitim, ayrımcılık, kişisel gelişim, kültür ve daha pek çok farklı alanda ihtiyaç duyubileceğiniz kurum ve kuruluşların online bir haritasını gösteriyor. Projenin en önemli hedefi ise, bireyin bu engellerin üstesinden gelmesine ve karşılaştıkları zorluklarda, hayatlarını kendi kendine devam ettirebilecekleri fırsatlar sunmaya yardımcı olmak. BİRÇOK KURULUŞ KATILDI

MA-Batlas projesine, en başta DTI de olmak üzere, Antidiskriminierungsbüro Mannheim, AWO Mannheim(Korunmaya muhtaç mültecilerin güçlendirilmesi), Das andere Schul-Zimmer, Die Traum-Schmiede, Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim, Lernmobile, Media und Bildung AlVIVI ve Pro-Social-Business gibi birçok kurum ve kuruluş katıldı. MA-Batlas online olarak www.ma-bg.de ve ma-bg.de/mabatlas adresinden görüntülenebilir. Eğer siz de temsilcisi olduğunuz kurum ve kuruluşun www.ma-bg.de üzerinde görünürlülüğünü artırmak isterseniz bizimle Ma-bg@dti-mannheim.de ve info@dti-mannheim.de iletişime geçebilirsiniz.

SOSYAL HAYATA KATKIDA

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran DTI Yönetim Kurlu Başkanı ve SUNTAT Şirketler Grubu Yöneticisi Mustafa Baklan, eğitimin toplumsal hayata katılımın en önemli anahtarı olduğuna değinerek; DTI’nin aldığı bu başarı ödülüyle birlikte eğitim ve demokrasi projeleriyle sosyal hayata katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Stdat Mannheim tarafından aldıkları bu ödülle duyduyu mutluluğu dile getiren, DTI’nin genel müdürü Prof. Dr. Franz Egle, “MA-Batlas online eğitim atlasının, farklı yaşam yolculuklarına ve özelliklerine sahip kişilerin, eğitim ve yaşam sorunları ile başa çıkmada, onlara daha iyi bir çözüm platformu sunmaya yardımcı oluyor” dedi.

2012’DEN BERİ FAALİYETTE

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI e.V.) kültürel, sosyal ve ekonomi alanlarında etkileşimi ve iş birliğini teşvik eden projeler yürütmektedir. Dernek, bu sayede Almanya’da yaşayan Türkler ve Almanlar arasındaki karşılıklı anlayışa, birlikte yaşamaya ve çalışmaya katkıda bulunur. DTI’nin, ‘çeşitlilik içinde birlikte bir yaşam için’ ‘Mannheim Protokolü’nde imzası bulunmaktadır. DTI, kendisini bir yandan okul ile eğitim, diğer yandan iş ve çalışma arasında köprü kurabilen bir ortak olarak görür. DTI ekibi; yönetim kurulu, mütevelli heyeti, proje koordinatörü ve aktif üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan’dır. DTI, aşağıdaki faaliyet alanlarında iş ve eğitim konularına odaklanır:

• Eğitim ve katılım (dil, demokrasi)

• İletişim bağlantıları ve etkinlikler(Anayasa vb.)

• Bölge ve entegrasyon araştırmaları

• Göç, meslek eğitimi ve istihdam danışmanlığı

DTI, Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz’un desteği altında, ülke çapındaki ‘Mitmachen Ehrensache/Katılmak benim için bir onur’ eğitim kampanyasının, Mannheim’daki koordinasyon ofisidir. Ülke çapında binlerce öğrencinin bir gün boyunca iyi bir amaç uğruna çalıştığı kampanya, 20 yıldır devam etmektedir. DTI, aynı zamanda ‘Mannheimer Bildungsgeschichten-Vielfältige Wege zum Erfolg’. ‘Mannheim Eğitim Hikâyeleri’ - ‘Başarıya Giden Çeşitli Yollar’ projesinin koordinasyon merkezidir.

DTI, 2012 yılında (SUNTAT şirketler grubunun yönetici ortağı) Mustafa Baklan ve (İşletme ve Ekonomi Fakültesi HdWM Başkanlığı yapmış olan) Prof. Dr. Franz Egle tarafından kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

DTI, siyasi yönelimi veya dini bağlantısı olmayan tarafsız bir dernektir.