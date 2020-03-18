Manken gibiydi, delirdim, boğdum, birlikte oldum!

DÜNKÜ duruşmasında ömür boyu hapis cezası alan sapık Ali lakaplı Ali K.’nın 14 yıl önce cinayeti nasıl işlediğini polis Hakan’a anlatması gerekçeli kararda şöyle yer aldı: “Benim Alman sevgilimden kurtulmam lazım. Onu öldürecek birini bulursam 100 bin Euro veririm” diyen polis Hakan’a, Ali K. “Ben öldürürüm” dedi. Polis Hakan’ın “Tecrübeli olması gerekir” demesi üzerine tecrübeli olduğunu kanıtlamak isteyen Ali K. küçük Georgine’yı nasıl öldürdüğünü “Manken gibiydi. Güzel bir şeydi. Onun için delirdim. Onu önce kömürlüğe götürdüm. Burada boğdum. Nefessiz kaldı. Yüzümü tırmalayacak diye korktum. Birlikte oldum” diyerek anlattı.

SAVCI CEZAYI AZ BULDU

Gerekçeli kararda ayıra Ali K.’nın 2018 yılında yakalandığında polis ve savcı sorgusunda bu anlatıkları kendisine sorulduğunda, “Ben 100 bin Euro’yu alacaktım. Sonra da parayı polise teslim edecektim. Hakan’ı da ihbar edecektim’ dediği de yer aldı. Ancak bu ifadeyi ne polis, ne savcı ne de hakim inandırıcı buldu. Ali K.’nın aldığı ömür boyu hapis cezası kesinleşirse 15 yıl cezaevinde kalacak. Ancak davanın savcısı cezayı az buldu. Savcı, Ali K.’nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması için davayı temyiz edecek. Ali K.’nın beraatını isteyen avukatları da karara itiraz edecekler.