‘Mangal’da döneri robotlar yapacak

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PROJE kapsamında, Hamburg merkezli ‘Circus’ adlı robot teknolojisi geliştiren bir Alman girişimiyle iş birliği yapılıyor. Planlara göre, 2025 yılına kadar Köln ya da Düsseldorf’ta ilk robot destekli döner şubesi açılacak. Bu şubeler, müşteri siparişlerini dokunmatik ekranlar üzerinden alacak ve yemekler otomatik olarak hazırlanacak. Robotlar, küçük tencerelerde yemekleri 2 ila 4 dakika içinde pişirebilecek. Birkaç yıl içinde bu şekilde Almanya’da 1600, Polonya’da ise 600 otomat kurulması hedefleniyor.

‘Mangal’ın kurucusu Podolski, döneri Almanya’da bir marka haline getirmeyi hedeflerken, robotlarla birlikte bu süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak bu iddialı proje, ciddi bir yatırım gerektiriyor. Her bir robot cihazının maliyetinin 150 ila 200 bin Euro arasında olduğu belirtildi. Podolski, ilk döner restoranını 2010’da açmıştı ve şu anda ‘Mangal’ zincirinin 30 şubesi bulunuyor. Bu yeni otomasyon sistemi sayesinde şube sayısının hızla artması bekleniyor.