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‘Mangal Döner’ kapandı

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#Berlin#Lukas Podolski#Döner Büfesi
‘Mangal Döner’ kapandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:28

Bir dönemler Galatasaray ve Antalya’da da top koşturan Alman Milli Futbol Takımı’nda da yıllarca forma giyen Lukas Podolski’nin bu yıl mart ayı başlarında başkent Berlin’de açtığı döner büfesi daha 1 yılını bile doldurmadan kapandı.

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Türkiye kökenli insanların yoğun olarak yaşadığı ‘Küçük İstanbul’ olarak da bilinen Berlin’in Kreuzberg kesimindeki ünlü Kottbusser Damm Caddesi üzerindeki ‘Mangal Döner’ büfesinin kapatılması şaşkınlık yarattı. Açılışında Podolski hayranlarının kuyruk oluşturduğu döner büfesinin, fiyatların yüksekliği ve bölgede her köşede bir dönerci bulunması nedeniyle rekabet edemeyip kapandığı ileri sürüldü. Köln başta olmak üzere Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde döner büfesi zincirleri bulunan Türk iş insanı Metin Dağ’la ortaklık eden Lukas Podolski’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ana şirket Lukndag ise Berlin’deki Mangal Döner büfesinin zaten baştan itibaren ‘Pop-up-Stor’ (geçici açılan) olarak planladığı görüşünü savundu. Berlin’deki büfe kapatıldığı halde Polonya’nın Görnik Zabrze takımında top koşturan Lukas Podolski’nin Türk ortağıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde ‘Mangal Döner X Lukas Podolski’ adı altında 10 yerde büfe açmayı planladığı ileri sürüldü.

‘Mangal Döner’ kapandı

‘Mangal Döner’ kapandı

‘Mangal Döner’ kapandı



 

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#Berlin#Lukas Podolski#Döner Büfesi

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