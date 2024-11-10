‘Mangal Döner’ kapandı

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Türkiye kökenli insanların yoğun olarak yaşadığı ‘Küçük İstanbul’ olarak da bilinen Berlin’in Kreuzberg kesimindeki ünlü Kottbusser Damm Caddesi üzerindeki ‘Mangal Döner’ büfesinin kapatılması şaşkınlık yarattı. Açılışında Podolski hayranlarının kuyruk oluşturduğu döner büfesinin, fiyatların yüksekliği ve bölgede her köşede bir dönerci bulunması nedeniyle rekabet edemeyip kapandığı ileri sürüldü. Köln başta olmak üzere Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde döner büfesi zincirleri bulunan Türk iş insanı Metin Dağ’la ortaklık eden Lukas Podolski’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ana şirket Lukndag ise Berlin’deki Mangal Döner büfesinin zaten baştan itibaren ‘Pop-up-Stor’ (geçici açılan) olarak planladığı görüşünü savundu. Berlin’deki büfe kapatıldığı halde Polonya’nın Görnik Zabrze takımında top koşturan Lukas Podolski’nin Türk ortağıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde ‘Mangal Döner X Lukas Podolski’ adı altında 10 yerde büfe açmayı planladığı ileri sürüldü.

