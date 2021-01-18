Son dakika - Mandzukic imza için şehre geldi!

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hücum hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş'a teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ilgilendiklerini belirttiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'ten kötü haber geldi. Mandzukic, İtalya Serie A'de şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile anlaşma sağladı.

Mandzukic, Milan ile sezon sonuna kadar bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Hırvat golcünün yarım sezonluk 1.5 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir kazancı olacağı belirtildi. İlk seçeneği Milan için birçok teklifi reddettiği açıklanan Mandzukic, özel bir uçakla Milano'ya geldi. Dündar Keşaplı'nın verdiği bilgiye göre Hırvat golcü bugün sağlık kontrolünden geçecek

Daha önce İtalya'da Juventus forması giyen ve 2020'nin ocak ayında Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Mandzukic, 1 senelik aranın ardından Milan formasıyla yeniden İtalya Serie A'ya dönmüş oldu.