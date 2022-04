Haberin Devamı

30. sanat yılını kutlama kapsamındaki ilk konserinde aralıksız iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı konseri izlemeye gelenleri güçlü sesi ve sahne enerjisiyle adeta büyüledi. Tüzün gecede geçmişten günümüze 40’tan fazla şarkı seslendirdi. İzleyilerin baştan sona tüm konserde eşlik ettiği Tüzün, konserin finalinde ‘Memleketim’ şarkısını yine izleyicilerle birlikte seslendirdi.

Sahneye gökkuşağı renklerinde bir kostüm ve topuklu ayakkabılarıyla çıkan Tüzün, daha ilk şarkıda izleyicilerle dansetmeye başlayınca bir süre sonra topuklu ayakkabılarından rahatsız oldu ve ayakkabılarını çıkarmak için izin istedi. Sahnede dinleyenlerin alkışları eşliğinde ayakkabılarını çıkaran ünlü sanatçı konserine çıplak ayakla devam etti.Ağustos 2020’de Ankara Anlaşması ile Londra’ya yerleşen Tüzün, konuklara unutulmaz dakikalar sunarken, davetliler ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede kendisinin ve popüler müziğin önemli isimlerin dillere destan olmuş şarkılarını seslendiren Tüzün konser sonrası hayranlarıyla beraber fotoğraflar çektirdi. Tüzün, mayıs ayında gerçekleşecek Oxford konserinden sonra yeniden Manchester’a gelmek için sevenlerine söz verdi.Etçi Mehmet, Bifia Commercial Furnisihing and Equipment, Aydın Insurance, AudAcc Concultansy, The Autobiography ve Sultanahmet Grill sponsorluğunda gerçekleşen konser sonrası izleyiciler sosyal medyada çok sayıda yorum paylaştı. “Harika bir konser akşamından Sibel Tüzün . Mest olduk. Her şey ne kadar güzeldi. Kulaklarımızın pası silindi” Hülya. “Manchester’dan bir Sibel Tüzün geçti. Ne eğlendirdi bizi. Helal olsun” Pelin. “Harika bir akşamdı. Yenilerini dört gözle bekliyoruz” Nilgün. “Ya ne konserdi. Kadın olay! Manchester’da bir ilk yaşadık” Melek. “İki saat boyunca hiç durmadan aynı performansı göstermek yürek ister, dalak ister, ciğer ister! Bravo!” Hülya.