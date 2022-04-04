‘Manchester’dan bir Sibel Tüzün geçti’

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30. sanat yılını kutlama kapsamındaki ilk konserinde aralıksız iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı konseri izlemeye gelenleri güçlü sesi ve sahne enerjisiyle adeta büyüledi. Tüzün gecede geçmişten günümüze 40’tan fazla şarkı seslendirdi. İzleyilerin baştan sona tüm konserde eşlik ettiği Tüzün, konserin finalinde ‘Memleketim’ şarkısını yine izleyicilerle birlikte seslendirdi.