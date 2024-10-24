Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak!

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İngiltere’de North West Turkish Community Association (NWTCA), Cumhuriyet’in 101. yılını kutlamak ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını anmak için 26 Ekim’de bir ‘Cumhuriyet Konseri’ düzenliyor. Saat 19.30’da The Bowdon Room Altrincham’ın balo salonunda düzenlenecek konserde, ünlü sanatçılar Demet Sağıroğlu ve Burhan Şeşen katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak. Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Onur Seyfi ve Manchester Belediye Başkanı da etkinliğin protokol konukları arasında yer alacak. NWTCA (Manchester Kuzey Batı Türk Toplumu Derneği), etkinliğin duyurusunu yaptığı açıklamada, “Bu özel etkinlikte, Türk milletinin yeniden doğuşunu ve bağımsızlığını kutlamak için bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.



Sanatçı Demet Sağıroğlu etkinlik için Manchester’a gelişinde Manchester Havalimanı’nda hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Sağıroğlu’nun Manchester’a gelmesine Asu Latman büyük katkı sağladı. Burhan Şeşen de paylaştığı bir video mesajda, “Cumhuriyet’imizin coşkusunu şarkılarımızla doya doya yaşayacağız. Hepinizi bekliyoruz” dedi. Etkinliğin organizatörleri, konserde oturma planı uygulanacağını, çocuklar için oyun alanı, vestiyer ve bar hizmetlerinin de sunulacağını duyurdu. Ayrıca kıyafet kodunun kokteyl-davet şeklinde olduğu belirtildi. Bilet fiyatları ise yetişkinler için 60 Sterlin, 10 yaş üstü çocuklar için 30 Sterlin, öğrenciler için 30 Sterlin ve 10 yaş altı çocuklar için ücretsiz olarak belirlendi. Bilet almak isteyenlerin, talep edilen bilet sayısı ile birlikte ‘contact@nwtca.org.uk’ adresinden organizasyon yetkililerine ulaşabilecekleri kaydedildi.