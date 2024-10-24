×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak!

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Demet Sağıroğlu#AVRUPADAN HABERLER
Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:55

Demet Sağıroğlu ve Burhan Şeşen’in Cumhuriyet konserinin konukları arasında T.C. Manchester Başkonsolosu Onur Seyfi de yer alacak.

Haberin Devamı

İngiltere’de North West Turkish Community Association (NWTCA), Cumhuriyet’in 101. yılını kutlamak ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını anmak için 26 Ekim’de bir ‘Cumhuriyet Konseri’ düzenliyor. Saat 19.30’da The Bowdon Room Altrincham’ın balo salonunda düzenlenecek konserde, ünlü sanatçılar Demet Sağıroğlu ve Burhan Şeşen katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak. Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Onur Seyfi ve Manchester Belediye Başkanı da etkinliğin protokol konukları arasında yer alacak. NWTCA (Manchester Kuzey Batı Türk Toplumu Derneği), etkinliğin duyurusunu yaptığı açıklamada, “Bu özel etkinlikte, Türk milletinin yeniden doğuşunu ve bağımsızlığını kutlamak için bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak

Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak

Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak

Manchester ilk kez Cumhuriyet konseriyle coşacak
DEMET SAĞIROĞLU’NU HAYRANLARI KARŞILADI
Sanatçı Demet Sağıroğlu etkinlik için Manchester’a gelişinde Manchester Havalimanı’nda hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Sağıroğlu’nun Manchester’a gelmesine Asu Latman büyük katkı sağladı. Burhan Şeşen de paylaştığı bir video mesajda, “Cumhuriyet’imizin coşkusunu şarkılarımızla doya doya yaşayacağız. Hepinizi bekliyoruz” dedi. Etkinliğin organizatörleri, konserde oturma planı uygulanacağını, çocuklar için oyun alanı, vestiyer ve bar hizmetlerinin de sunulacağını duyurdu. Ayrıca kıyafet kodunun kokteyl-davet şeklinde olduğu belirtildi. Bilet fiyatları ise yetişkinler için 60 Sterlin, 10 yaş üstü çocuklar için 30 Sterlin, öğrenciler için 30 Sterlin ve 10 yaş altı çocuklar için ücretsiz olarak belirlendi. Bilet almak isteyenlerin, talep edilen bilet sayısı ile birlikte ‘contact@nwtca.org.uk’ adresinden organizasyon yetkililerine ulaşabilecekleri kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra#Demet Sağıroğlu#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!