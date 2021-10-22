Manchester, 29 Ekim Cumhuriyet Balosu’na hazırlanıyor

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Dernek tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak, Türk milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetimizi kutlamak için Midland Otel’de 29 Ekim 2021’de buluşacağız. Bu onur ve gururu Manchester’da ilk defa gerçekleşecek olan Cumhuriyet Bayramı Balosu’nda yaşatacağız” ifadeleri yer aldı. Manchester ve Kuzey Batı’daki komşu kasaba ile şehirlerde yaklaşık 20 bin Türk ailesinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kültürel, eğitim, sosyal, sanatsal ve yardımlaşmaya yönelik konularda Kuzeybatı İngiltere’de yaşayan toplumuna yardımcı olmak, bir araya getirmek ve kültürümüzü tanıtmak üzere kurulan NWTCA, vatandaşların da katkılarıyla 10 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor. Manchester Belediye Başkanı Tommy Judge ve eşi baloya katılıp bir konuşma yapacak.