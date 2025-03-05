Manavgat’a hayran kaldılar

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Yarın sona erecek olan fuara, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgatlı turizmciler ve sektör profesyonelleriyle birlikte katıldı. Fuarda, Manavgat ve Side’nin doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomi zenginlikleri ve turizm olanakları tanıtıldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, turizm sektörünün önemli aktörleri olan tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşları ile birebir temaslarda bulundu. Başkan Kara, fuarın Manavgat ve Side’nin uluslararası turizm pazarındaki yerini güçlendirme açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Manavgat ve Side’mizin kültürel zenginliklerini turizm potansiyeliyle harmanlayarak hem yerel ekonomiye katkısını hem de küresel turizm pazarına entegrasyonunu artırmayı hedefliyoruz. En önemli amacımız, Manavgat ve Side’nin doğal güzelliklerini koruyarak turizmi, sürdürülebilir kalkınma anlayışı etrafında geliştirmek.” Başkan Kara, fuarda yapılan temasların bölge turizminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, turizm sektöründeki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Manavgat’ın sahip olduğu turistik değerler, ITB Berlin 2025 Fuarı’nda geniş kitlelere tanıtıldı. Özellikle Manavgat Şelalesi, Antik Side, plajlar ve doğa sporları olanakları fuarın ilgi odağı oldu. Manavgat standını ziyaret edenler kentin güzelliklerine hayran kaldı.