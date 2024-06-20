Malu Dreyer siyasetten çekiliyor

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MALU Dreyer’in görevini bırakacağı uzun süredir konuşuluyordu. 1995 yılında ‘Multiple Skleroz’ (MS) hastalığı teşhisi konulan Dreyer, zaman zaman yürümekte zorlandığı için destek alıyordu. 2013’te Kurt Beck’in yerine geçen Dreyer, bu tarihten itibaren eyalet hükümetinin başında bulunuyordu. 2016 ve 2021 seçimlerinden net bir zaferle ayrıldı ve eyalet başbakanı oldu. Andrea Nahles’in (53) Haziran 2019’da parti ve meclis grubu başkanlığından istifa etmesinin ardından Manuela Schwesig ve Thorsten Schaefer-Gümbel ile birlikte geçici olarak parti başkanlığını da devraldı. Başbakan Olaf Scholz, Dreyer’in istifasını ‘büyük bir saygıyla’ karşıladığını açıkladı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin’de yaptığı açıklamada, “Şansölye, Dreyer’e güvenilir ve popüler bir siyasetçi olarak büyük saygı duyuyor” dedi.

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SEÇİMLER 2026’DA

Dreyer’in yerine ise şu anki Rheinland-Pfalz Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer (50) geçecek. Schweitzer’in eyalet parlamentosu tarafından 10 Temmuz’da seçilmesi planlanıyor. Der Spiegel dergisi, Dreyer’in halefinin, partinin geniş kesimlerinden büyük destek aldığını yazdı ve Dreyer’in erken istifa ederek halefine bir sonraki eyalet seçimlerinden önce kendini tanıtma şansı vermek istediğini belirtti. Bir sonraki seçimlerin 2026 baharında yapılması planlanıyor.