Maliyetleri düşürecek, 8 bin kişi etkilenecek

TUI Group’dan yapılan açıklamada, Almanya’daki bazı otellerinin kapılarının önümüzdeki günlerde misafirlerine tekrar açılacağı ve diğer Avrupa destinasyonlarındaki otel ve kulüplerinin faaliyetlerine tekrar başlamaya hazır olduğu belirtildi. Şirket genelinde maliyetlerin kalıcı olarak yüzde 30 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun 8 bin istihdama etkisinin olacağı kaydedildi. Açıklamada, tatil talebinin hâlâ çok yüksek olduğuna işaret edilerek, şirketin 2020 yaz programının yüzde 35’inin rezerv edildiği kaydedildi. TUI Üst Yöneticisi (CEO) Fritz Joussen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, insanların seyahat etmek istediklerini belirterek, “2020’de tatili yeniden keşfedeceğiz. Yeni destinasyonlar, değişen seyahat dönemleri, yeni yerel teklifler, daha fazla dijitalleşme” ifadesini kullandı.

TUI’nin salgın krizinden daha güçlü çıkması gerektiğini vurgulayan Joussen, “Ama farklı bir TUI olacak ve pandemiden öncekinden farklı bir pazar ortamı bulacak. Bu yatırımlarda, maliyetlerde, büyüklüğümüzde ve dünyadaki bulunduğumuz yerlerde kesintiler gerektirecektir. Eskisinden daha verimli, daha hızlı ve daha dijital olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, TUI Group’un ilk çeyrek zararı, yıllık bazda, 203.8 milyon Euro’dan 763.6 milyon Euro’ya yükseldi. Şirketin gelirleri de ocak-mart döneminde 3.1 milyar Euro’dan 2.8 milyar Euro’ya geriledi. TUI, mart ayında Kovid-19 salgının yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için paket turlar, seyahat ve oteller de dahil olmak üzere turizm faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu askıya almıştı.