Makinistin dikkati hayat kurtardı

DİĞER yolcuların gözü önünde meydana gelen olayda kadın düştüğü sırada kafasını raylara çarptı ve hareketsiz kaldı. İstasyonda bekleyen diğer yolcular da kadına yardım etmek için rayların üzerine atladı. O sırada tren de durağa girmek üzereydi. Kadının yerde yattığını ve ona birilerinin yardım ettiğini fark eden makinist zamanında freni çekerek treni durdurdu. Böylece bir facia önlendi. Kafasındaki yara için hastaneye kaldırılan kadın tedavi edildi. Polis, olaydan sonra istasyondan kaçan kimliği belirsiz saldırganı arıyor.





İsviçre’de polisten kaçan bir kişi, geçen yıl Frankfurt Ana Tren Garı’nda anne ve 8 yaşındaki oğlunu rayların üzerine itmiş, o sırada perona giren tren küçük çocuğu ezmişti. Anne ise son anda kurtulmuştu. Saldırganın yargılanmasına bugün başlandı.