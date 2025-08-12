Makinelerin yerini su mandaları alıyor

Haberin Devamı

Nürnberg Havalimanı'ndaki Bucher Landgraben'in yeşil alanlarına bir kez daha özel bir şekilde bakılıyor: Su mandaları, birkaç hafta boyunca ıslak çayırlarda otlayacak; tamamen makine kullanmadan, sessiz, etkili ve ekolojik olarak sağlıklı bir şekilde.

GEÇEN YIL DA KULLANILDI

Geçen yıl da kullanılan bu güçlü hayvanlar, doğal yaşam biçimleriyle hassas biyotopların korunmasına, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine ve ekolojik açıdan değerli alanların korunmasına katkıda bulunuyor. Bucher Landgraben boyunca nemli ve ulaşılması zor alanlar bunun için ideal koşullar sunuyor. Hayvanlar yiyecek elde etmek için hem otlatmayı (doğrudan topraktan ot yeme) hem de otlatmayı (meradaki bitkileri otlatma) kullanıyor.

ALMA VE ÇETESİ İŞ BAŞINDA

Şirket içinde, sorumlu çevre departmanındaki meslektaşları, Alma'nın lider manda olması ve diğerlerini kontrol altında tutması nedeniyle bufaloya "Alma ve Çetesi" adını veriyor. Her biri ortalama 600 kilogram ağırlığında beş manda görevlendiriliyor.

Haberin Devamı

KENDİNİZ GÖZLEMLEYİN

Mandayı gözlemlemek isteyenler, doğrudan yerinde, meraların kenarından gözlemleyebilirler. Önemli: Lütfen bariyerlere saygı gösterin ve hayvanları beslemeyin. Bu, mandanın sağlıklı kalmasını ve projenin başarılı olmasını sağlar.

BİLGİ YARIŞMASINA GİRDİLER

Eğlenceli bilgi: Mandalar halk ve medya arasında oldukça popülerdir ve hatta Alman televizyonunda yayınlanan "Quizduell" (Bilgi Yarışması) programına bile katılmışlardır! Orada, adaylara havalimanında hangi sıra dışı pilot projenin uygulandığı soruldu. Hayır, ne "A: Bagaj taşıyıcısı olarak robotlar" ne de "C: Otopark orkestrası olarak müzisyenler"di. Doğru cevap "B: Bahçıvan olarak manda"ydı.