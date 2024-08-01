Mainz İlahiyat Meslek Okulu 2024 yılı mezunlarını verdi

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IGMG Genel Merkezi Eğitim Başkan Yardımcısı Hakan Aydın, Avrupa’nın camilerinde imam ve eğitimci ihtiyacını karşılayan ‘Mainz İlahiyat Meslek Okulu’nun Almanya yasalarına uygun olarak eğitim faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Okulumuzda özellikle cami cemaatlerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulamalı eğitim ve öğretim faaliyetleri itinalı bir şekilde verilmektedir. Kurulduğu zamandan beri mezun olan yaklaşık 75 civarı imam, Avrupa camilerinde faaliyet göstermektedir. Eğitim süresinin 4 yıl olduğu okulumuzda, Kur’ân-ı Kerîm ve Arapça noktasında temel dinî dersler verilmekte. Bunun yanı sıra, İslam dininin esasları, tarih, kültür, sanat ve ahlaki değerler öğretiliyor. Mezun olduktan sonra ise öğrenciler, eğitimci veya imam olarak çalışabilme imkânına sahip oluyor” dedi.