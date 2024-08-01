Mainz İlahiyat Meslek Okulu 2024 yılı mezunlarını verdi

İskender GÜNGÖR / Mehmet Calay MAINZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 11:55
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Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaleti Mainz kentinde bulunan Mainz İlahiyat Meslek Okulu (BeMuF: Berufsfachschule Muslimischer Führungskräfte) 2024 yılı mezunlarını verdi. Mainz İlahiyat Meslek Okulu’ndan bu sene 9 öğrenci daha mezun olarak diplomalarını aldı.
IGMG Genel Merkezi Eğitim Başkan Yardımcısı Hakan Aydın, Avrupa’nın camilerinde imam ve eğitimci ihtiyacını karşılayan ‘Mainz İlahiyat Meslek Okulu’nun Almanya yasalarına uygun olarak eğitim faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Okulumuzda özellikle cami cemaatlerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulamalı eğitim ve öğretim faaliyetleri itinalı bir şekilde verilmektedir. Kurulduğu zamandan beri mezun olan yaklaşık 75 civarı imam, Avrupa camilerinde faaliyet göstermektedir. Eğitim süresinin 4 yıl olduğu okulumuzda, Kur’ân-ı Kerîm ve Arapça noktasında temel dinî dersler verilmekte. Bunun yanı sıra, İslam dininin esasları, tarih, kültür, sanat ve ahlaki değerler öğretiliyor. Mezun olduktan sonra ise öğrenciler, eğitimci veya imam olarak çalışabilme imkânına sahip oluyor” dedi.İMAM OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAKLAR
Bu yılki mezuniyet töreni Ludwigshafen IGMG Rhein Neckar Saar bölge merkez salonunda gerçekleştirildi. Diploma törenine, IGMG Bölge Başkanı Şerif Aslan
ve yönetim kurulu üyeleri, IGMG Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın, Mainz İlahiyat Meslek Okulu Müdürü Abdulvasih Seydaoğlu, Bemuf Okul Müdür Yardımcısı Erkan Ergün, IGMG Genel Merkez Menar Enstitüsü Müdürü Abdullah Ergün, daha önce BEMUF Okul Müdürü olan eğitimci Abdülhalim Öner ile öğrencilerin aileleri katıldı. İslam Konseyi tarafından öğretmenlik lisansı (Idschaza) ve diplomaların verilmesiyle, genç imamlar camilerde görevlerine başlayabilecek.