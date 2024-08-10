Main Welt Müzik Festivali 10 yaşında

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ALMANYA’nın önde gelen çok kültürlü kentlerinden Offenbach’ta gerçekleştirilen Uluslararası Main Dünya Müzik Festivali (Main Weltmusik Festival), 10’uncu yıl dönümü dünyanın çeşitli yörelerinden müzik ve dans gruplarının yer aldığı zengin bir programla kutluyor. Adını Main nehrinden alan ve Frankfurt’u da içinde bulunduran Rhein-Main Bölgesi’nin kurumsallaşmış kültür etkinlikleri arasında yer alan iki günlük festival, 31 Ağustos-1 Eylül günlerinde, Offenbach’ın saygın kültür mekânlarından ‘Capitol Theather’in konser salonunda gerçekleştirilecek. Festivale, Türkiye, Almanya, İspanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Yunanistan’dan melodiler, danslar, sanatseverle buluşacak.

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Çok yönlü sanatçı Hasan Yükselir’in Genel Sanat Yönetmenliğini yürüttüğü festivalin 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk gelen ikinci günü, Türk ve Yunan müzisyenlerin birlikte sahneye çıkacakları bir ‘barış projesiyle’ taçlanacak. Sunumunu tanınmış tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın’ın üstleneceği programda, Türk ve Yunan müzisyenler ‘Anadolu Blues’u ve ‘Rembetiko’ şarkılarını birlikte yorumlayacak. Hasan Yükselir ve arkadaşları tarafından 1996 yılında kurulan ‘Su Arts’ Derneği’nin 2014’ten bu yana ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ sloganıyla gerçekleştirdiği festival, bu yıl Hessen Bilim ve Araştırma, Sanat ve Kültür Bakanı Timon Gremmels, Offenbach Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke ve Hessen Eyalet milletvekili Tarek Al-Wazir’in himayelerinde olacak. Kulturfonds Frankfurt RheinMain, Dr. Marschner Vakfı, Aventis Vakfı, OSG Marketing, Fraport AG, Sparkasse Offenbach Vakfı gibi kamusal ya da özel kurumlar da festivali destekliyor. ‘Su Arts’ Derneği’nin 10’uncu yılı birlikte kutlamaya davet ettiği müzikseverlere ve kültür dostlarına çağrısında şu ifadelere yer verildi:“MainWeltmusik Festivali, 10 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanından dans ve müzik gruplarını bir araya getiriyor, kültürel çeşitliliği ve bir arada yaşama kültürünü müzik ve sanat aracılığıyla buluşturarak, önemli köprüler kuruyor. Dil, din, yaş ve milliyet farkı gözetmeksizin çeşitli kültürlerin paylaşımına olanak tanıyarak, farklı dillerin, kültürlerin ve inançların harmanlandığı zengin bir sofra olarak, Main bölgesindeki insanların kardeşçe, barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik, dünyanın tek ortak dilidir; konuşma dilinin aksine müzik, sınırları aşar ve açık bir kalple dinleyen herkese duyguları ve hikâyeleri iletmeyi başarır.”“Demokrasi, birlikte yaşama kültürüdür ve müzik aracılığıyla daha da güçlenir. Festivalimiz boyunca müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüyle her ülkeden gelen ziyaretçilerimizle birlikte 10’uncu yılımızı coşkuyla kutlayalım. Festivalimiz, kültürel çeşitliliği ve uluslararası dostluğu müzik aracılığıyla kutlama fırsatı sunuyor. Tüm müzikseverleri ve kültür dostlarını, bu müzik şöleninde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz!Bu festival, size, hayallerinden hiç̧ vazgeçmeyenlere ve paylaşımda bulunanlara adanmıştır!”Gazetemiz Hürriyet de şimdiye kadar yaklaşık 50 ülkeden 500 civarında sanatçının bizzat katıldığı festivali önceki yıllarda olduğu gibi destekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

BRUDERHERZ / ALMANYA (YÜZYILLARDAN HİKÂYELER): Festivalde Almanya’yı temsil eden ‘BruderHerz’ grubu, Hagen Matzeit (bariton, kontratenor, piyano, elektronik) ve Friedemann Matzeit (saksafon, piyano, elektronik) tarafından yaratılan dikkat çekici bir proje. Çocukluklarından itibaren müziğe derin bir tutku duyan iki kardeş, ‘Yüzyıllardan Hikâyeler’ adlı eserlerinde geçmiş ile geleceği büyüleyici bir şekilde harmanlıyor. Klasik tınılardan modern elektronik seslere kadar geniş bir yelpazede sunulan performans, izleyicilere etkileyici bir müzikal deneyim yaşatıyor.

DİVANHANA / BOSNA-HERSEK:

FLAMENCO VIDA Y SUENOS / İSPANYA:

SMYRNA’DAN PİRE’YE: REMBETİKO / TÜRKİYE – YUNANİSTAN:

MAINWELTMUSIK FESTİVALİ SENFONİ ORKESTRASI / ALMANYA, TÜRKİYE, UKRAYNA, ÇEK CUMHURİYETİ:

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2009 yılında piyanist Neven Tunjić önderliğinde kurulan ‘Divanhana’ grubu, Balkan, Sefarad ve Türk melodilerini caz ve pop ile harmanlayarak etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor. Londra’daki ‘Songlines’ dergisi tarafından dünyanın en iyi dünya müziği gruplarından biri olarak nitelendirilen ‘Divanhana’, geleneksel ve modern unsurları ustaca birleştiriyor. Grubun müziğini, ‘Doğu ve Batı’dan enstrümanlarla karıştırılmış, bir tutam aşk, bir tutam mizah ve bir tutam trajedi’ olarak tanımlıyorlar.‘Flamenco Vida y Sueños’, festivalde İspanya’nın Endülüs bölgesinden bir performans sunacak. Flamenko, aşk, acı, isyan ve tutkuyu zarif bir şekilde ifade eden bir sanat dalı olarak, akıcı hareketleri ve ritmik çeşitliliğiyle büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Dansçı Marie Estrada ve dansçı Sandro Montero, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Kültürel Mirası Listesi’ne alınan flamenkonun geleneksel estetiğini sahneye taşıyor. Performansları, yaşamın, aşkın, dostluğun duygusal derinliğini müzik ve dans aracılığıyla izleyiciye aktarıyor. Şarkıcı Rubio Montero’nun sesi ve Gitarist Mariano Martín’in virtüozitesi sahnede etkileyici bir atmosfer yaratıyor.Dünya Barış Günü’ne denk gelen bu program bir barış projesi olarak hazılandı. Türkiye’den aktör ve yazar Orhan Aydın, Rembetiko’nun derin ve duygusal tarihini, İzmir’den Pire’ye uzanan bir kültürel yolculukla anlatacak. Türk ve Yunan müzisyenlerden oluşan grup da ziyaretçileri İzmir ve Batı Ege Adaları’nın geleneksel müziğini, 'Anadolu Blues'u Rembetiko şarkılarıyla sahneye taşıyacak.Festivalin 10’uncu yıl dönümüne özel olarak, Almanya’da yaşayan Çekoslavakya kökenli orkestra şefi Peter Zelienka tarafından kurulan senfoni orkestrası, Rhein Main bölgesindeki müzisyenlerden oluşuyor. Almanya’da yaşayan Ukrayna kökenli Soprano Daria Timoşenko ve Türkiye’den bas bariton Hasan Yükselir, Almanya’dan Peter Zelienka ve Türkiye’den Umut Fırat Yükselir yönetimindeki senfoni orkestrasının eşliğinde Türkçe, Almanca ve Ukraynaca şarkılar dinleyicilerle buluşacaklar.

YER VE TARİH BİLGİLERİ

Tarih: 31.08.2024 Cumartesi - 01.09.2024 Pazar (İki günlük etkinlik)

Giriş saati: 18.00

Başlangıç saati: 19.00

Konser salonu: Capitol Theater Offenbach



FESTİVAL PROGRAMI

31.08.2024

Flamenco Vida y Sueños

Divanhana

MainWeltmusik Festival Senfoni Orkestrası (Peter Zelienka ve Fırat Yükselir yönetiminde)

Daria Tymoshenko

Hasan Yükselir

01.09.2024

BruderHerz

Flamenco Vida y Sueños

Smyrna’dan Pire’ye: Rembetiko (Orhan Aydın’ın sunumuyla)



BİLETİ NEREDEN ALABİLİRSİNİZ

Biletleri, bilinen tüm bilet acentelerinde veya organizatörden temin etmek mümkün. İnternet üzerinden bilet almak isteyenler için adres: https://www.adticket.de/MainWeltmusik-Festival.html

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için:

Web Sitesi / Sosyal Medya: www.mainweltmusikfestival.de

www.facebook.com/mainweltmusikfestival

www.instagram.com/mainweltmusikfestival/