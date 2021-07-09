Main Dünya Müzik Festivali’nde ikinci gün

FESTİVALİN bu akşamki programı, klezmer müziğinin temsilcisi Giora Feidman ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hasan Yükselir’in konserlerini içeriyor. Feidman’a torunu Hila Ofek (arp) ve eşi Andre Tsirlin’in (saksafon) oluşturduğu ‘Kudüs İkilisi’ (Jarusalem Duo) grubu eşlik edecek. Festivalin Genel Müzik Yönetmenliği’ni de yürüten Hasan Yükselir ise Anadolu’nun değişik yörelerinden türküleri ve Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelediği kendi eserlerini, Offenbach Capitol Senfoni Orkestrası’dan Yaylı Sazlar Dörtlüsü’yle, Frankfurt ve Berlin’den genç müzisyenler Deniz Tahberer, Nilay Özdemir, Elif Özdemir, Mali Aziz ve Kutai Elmalı’dan oluşan iki grup eşliğin icra edecek. Programın bir bölümünde de Offenbach ve Küdüs’ten müzisyenler birlikte başta Aşık Veysel’in eseri olmak üzere Anadolu’dan türküleri birlikte yorumlayan Hasan Yükselir ve Giora Feidman’a eşlik edecekler. Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Offenbach merkezli festival üç ayrı tarihte çevrim içi olarak yayınlanacak konserlerden oluşuyor. Toplam altı ülkeden çok sayıda sanatçının katılacağı festivalin son bölümü, gelecek hafta cumartesi (17 Temmuz) akşamı yayınlanacak. Kültür ve sanat derneği ‘Su Arts e.V’ tarafından Offenbach’taki tarihi Büsing Sarayı’nın avlusunda gerçekleştirilen festivalin biletlerin internet ortamında satışa sunuldu.